İçişleri Bakanlığı'nı Harekete Geçiren 'Ayaklanış' Paylaşımı

İçişleri Bakanlığı, ülkede karışıklık çıkarmak isteyenlerin ve provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenlerin yakalanıp adalete teslim edileceğini duyurdu.

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İçişleri Bakanlığı'nı Harekete Geçiren 'Ayaklanış' Paylaşımı

Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı'nın yürüttüğü çalışmalarda, "Ayaklanış Türkiye" adlı sosyal medya hesabından Sultanbeyli'de ayaklanma çıkartmaya başlayacağı yönünde paylaşım yapıldığı tespit edildi.

Yapılan incelemede, söz konusu sosyal medya hesabının 14 yaşındaki bir çocuk tarafından yönetildiği ve aynı hesaptan Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin kimlik bilgilerinin paylaşıldığı anlaşıldı. Gözaltına alınan çocuk hakkında İstanbul Çocuk Şube Müdürlüğü tarafından gerekli işlemler yapıldı.

İçişleri Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü, ülkede karışıklık çıkarmak isteyenleri ve provokasyonlarına çocukları alet etmek isteyenleri tek tek yakalayıp adalete teslim edeceklerini duyurdu.

Konuya ilişkin soruşturmanın geniş çaplı yürütüldüğü belirtildi.

Kaynak: AA

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