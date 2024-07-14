Hayvan Hakları Savunucuları Eylemde: 'Biz Ölürüz, Hayvanları Katlettirmeyiz'

Türkiye'nin birçok şehrinde, Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılan değişikliklerle sokak hayvanlarının barınaklarda toplanıp "uyutulmasına" olanak tanıyan yasa teklifine karşı hayvan hakları savunucuları tarafından eylemler düzenleniyor. Eylemlerde "öldüren yasayı istemiyoruz", "can dostuma dokunma", "ötenazi değil bu bir katliam", "yaşam halkı kutsaldır" gibi sloganlar atılıyor ve yasa teklifinin geri çekilmesi talep ediliyor.

SAMSUN

Samsun'da yapılan açıklamada da Alfa Arama Kurtarma Derneği Genel Başkanı Demet Yarlıgaç, "Ölüm kamplarına, hayvanların alınmasına ve sistematik bir biçimde uyutulma adı altında katledilmesine sonuna kadar karşı duracağımızı bildiriyoruz. Asla bu yasa tasarısının meclisten geçmesine göz yummayacağız. Biz ölürüz, hayvanları katlettirmeyiz" dedi.

Hayvan Hakları Federasyonu'ndan Gül Turan da "Ancak liyakatsiz hiçbir şey bilmeyen, hiçbir akademik danışmada bulunmadan, STK'ların onayını almadan, sormadan alınmış bir kararın odak noktasındayız. Bugün idam mahkumlarına bile dar ağacına gittiğinde sorarlar. Son sözün var mı diye. Hayvanlarımıza hiçbir şey sormadık" diye konuştu.

Samsun Barosu avukatlarından Tunahan Gök ise şunları söyledi:

"Bugün burada toplanmamızın sebebi meclisten geçirilmesi düşünülen 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu'nda yapılacak değişiklikler, bu değişiklikle birlikte hayvanlar sistematik olarak barınak ve ölüm kamplarına kapatılacak ve orada katledilecekler. Türkiye'nin yürekli insanları olarak bu duruma hayır diyoruz ve kabul etmiyoruz. Bizlerin hukuk devletinden beklentisi, üzerinde yaşayan canlıların haklarını objektif ve eşit bir şekilde savunmasıdır. Bu noktada devletimize düşen görev yaşanacak yasalar yapması iken böyle bir katliam meselesinin önünün açılması ülkemiz adına ilerleyen süreçlerde tam bir utanç tablosu oluşmasına neden olacaktır."

ESKİŞEHİR

Eskişehir Hamamyolu Caddesi'nde toplanan hayvanseverler, sahipsiz sokak hayvanlarına yönelik düzenlemeler içeren Hayvanları Koruma Kanunu'nda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'ne tepki gösterdi. "Öldüren yasayı istemiyoruz", "can dostuma dokunma", "ötenazi değil bu bir katliam", "yaşam halkı kutsaldır" sloganlarını atan hayvanseverler, iktidara tepki gösterdi.

'ÖFKEMİZ KARŞISINDA HİÇBİR ŞEY DURAMAZ'

Hayvanseverler adına basın açıklaması yapan Eskişehir Doğayı ve Hayvanları Koruma Derneği Başkanı Volkan Üçtepe, özetle şöyle konuştu:

"Köpeğe, kediye gösterilen ilgiyi, sevgiyi hayatınız boyunca size gösterilmediği için mi bu nefretiniz? Sükût içinde olmamızın nefesimizin kesilip öfkemizin boğazımızda yumruk olmasının sebebi acizliğimizden değil, Türkiye Cumhuriyeti toprakları üzerinde yaşayan insanların merhametine olan inancımızdandır. Bu kanlı yasa çıksa dahi merhametli halkımızın sahada uygulanmasına müsaade etmeyeceğine olan inancımızdandır suskunluğumuz. Farkında olmadığınız bir şey var, çok güçlüyüz ve çok öfkeliyiz. Ve bu öfkemizin karşısında hiçbir şey duramaz. Sokakta yaşayan dostlarımızı öldürmenize asla izin vermeyeceğiz."

RİZE

Rize hayvan hakları savunucuları, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan sokak hayvanlarıyla ilgili yasa teklifini protesto etti.

Hayvanseverler adına açıklama yapan Fatma Nur Çelik, "Bugün bir kısım bürokrat ve siyasilerin 'saldırgan olanlar toplanacak uyutulacak öldürülecek' diyerek ölümlerden ölüm biçmeye çalıştıkları bir insanlık ayıbı olan öldürülmeleri yasaya konmaya çalışılan sokak köpeklerinin yüzde 99'u bu korumacı bekçi çoban köpeklerinin sahiplerince atılan yavrularıdır. TBMM'de, sorunu ve çözümü gerçek anlamda görebilen aklıselim siyasiler olduğuna, TBMM'den tuzaklar içeren bir katliam kanunu çıkmasına geçit vermeyeceklerine inanıyor, milletvekillerine ve cumhurbaşkanına sesleniyoruz. Sivil toplum örgütleri ve kamuoyundan gizli hazırlanan, katliam ve üreme döngüsünü devam ettirecek bu kan kokan yasa teklifi geri çekilmelidir" dedi.

Hayvanseverlere destek veren TRT sanat müziği sanatçısı Emine Yılmaz hayvanlar için yazdığı bir dörtlüğü seslendirdi. Bir yurttaş ise hayvan severlerin yanına giderek, sokakta okula giden çocukların sokak köpeklerinden korktuğunu bu nedenle köpeklerin toplatılmasından yana olduğunu söylemesi üzerine hayvanseverler tepki gösterdi. Bu sırada polis şahsı alandan uzaklaştırdı. Protesto eylemi olaysız sona erdi.

YOZGAT

Yozgat’ta bir gurup hayvansever Cumhuriyet Alanı’nda bulunan Atatürk Anıtı önünde toplanıp, AKP tarafından TBMM Başkanlığı’na sunulan yasa tasarısını protesto etti. Eyleme kefeniyle katılan Melek Ekici isimli kadın, yeni ameliyat olduğunu ve hasta yatağından kalkarak, sokak hayvanlarının hakkını savunmak için geldiğini söyledi. Ekici, şöyle konuştu:

'BU KANUNA SİZ HAYIR DEYİN'

"Tayyip Erdoğan, size sesleniyorum özellikle. Ben bugün ne için buraya geldim biliyor musunuz? Ameliyatlı olarak geldim. Sizin vicdanınıza sesleniyorum, kefenimi boynuma takarak geldim. Size sığınıyorum, sizin vicdanınıza sığınıyorum. 2004 yılında güzel bir kanun çıkardınız. Kefenimle beraber diz çöküyorum, ilk önce Allah'ın karşısında diz çöküyorum, sonra sizin karşınızda, Allah rızası için bu kanuna siz hayır deyin. Çoluğunuzun çocuğunuzun, torununuzun, hanımınızın, ananızın, babanızın başı gözü hürmetine. Ne olur bu kanuna hayır deyin, hayır deyin”

'BEN BİR KATİLE TEŞEKKÜR ETMEM, OY VERMEM'

64 yaşındaki Alaattin Ünal da, “İnsani, İslami, hukuki, vicdani hiçbir kurala uymayan bir meclis şimdi bizi idare ediyor. Allah Kuran-ı Kerim'de hayvanlar konusunda diyor ki; gökte uçan kanatlıyı yerdeki dört ayaklıyı toprağa kök salanı biz yarattık, koruyasınız diye size emanet ettik. Ben bir katile teşekkür etmem, oy vermem. Şu anda sokak hayvanını öldürecek, gelecek benden oy isteyecek” diye konuştu.

Kaynak: ANKA