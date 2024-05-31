Gezi Direnişi'nin 11. yıl dönümü

Gezi Direnişi'nin 11. yıldönümü, Taksim'de anıldı. Taksim Dayanışması tarafından TMMOB Makina Mühendisleri Odası önünde düzenlenen basın açıklaması ve eyleme yoğun katılım gerçekleşti.

Eyleme Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, emek meslek örgütleri ve Gezi aileleri katıldı.

VALİLİKTEN METRO KISITILAMASI

İstanbul Valiliği metro seferleriyle ilgili kısıtlamaya gitti. Yenikapı-Hacıosman metro hattının Taksim ve Şişhane istasyonları ile Taksim-Kabataş Füniküler hattı öğle saatlerinde işletmeye kapatıldı. Taksim meydanı ise barikatlarla kapatıldı.

'KARANLIK GİDER, GEZİ KALIR'

Cumhuriyet'in haberine göre; Eylemde "Karanlık gider, Gezi kalır" ve "Her yer Taksim her yer Direniş" sloganları atıldı. Gezi Parkı eylemlerinde yaşamını yitiren yurttaşlar da isimleri okunarak anıldı.

Valiligin metro yasağına tepki gösterilen eylemde, "Bugün ulaşımı durdurarak bizlerin buraya gelmesini engellemeye çalışıyorlar. 1 Mayıs'ta Taksim meydanına çıkmak isteyenlerin önünü kesiyorlar. Ne Taksim Meydanı'na çıkmak istemek, ne 1 Mayıs'ı kutlamak istemek, ne Gezi'yi anmak istemek, ne haklarımızın peşinde koşmak, bunu talep etmek suç değildir. Suç bunu engellemektir. Bundan tam 11 yıl önce olduğu gibi bugün de her yer Taksim, her yer direniş. Gezi'yi yargılayamazsınız" denildi