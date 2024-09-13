Gaziantep'te Büyük Silaha El Koyma Operasyonu: 19 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep'te güvenlik güçlerinin gerçekleştirdiği geniş çaplı bir operasyonda, 12 farklı şüpheli şahsın üzerinde, ikametlerinde, araçlarında ve işyerlerinde yapılan aramalarda toplam 19 adet ruhsatsız silah ele geçirildi.

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Gaziantep'te Büyük Silaha El Koyma Operasyonu: 19 Ruhsatsız Silah Ele Geçirildi

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, silah kaçakçılığı ile mücadeleye yönelik Ağustos ayı içerisinde Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yaptı. Yapılan çalışmalar neticesinde yürütülen fiziki ve teknik takip sonucunda Şahinbey, Şehitkamil, Oğuzeli, Nizip ve Nurdağı ilçelerinde 12 ayrı şüpheli şahsın ikametine, aracına, iş yerine ve üzerine yapılan aramalarda 10 adet ruhsatsız av tüfeği ve şarjörü, 9 adet ruhsatsız tabanca ve şarjörü, 49 adet av tüfeği fişeği, 17 adet tabanca fişeği ele geçirildi. Şüpheli şahıslar hakkında yasal işlemler başlatıldı.

Kaynak: İHA

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