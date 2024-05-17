Fransa'nın İstanbul Başkonsolosluğu'ndan Türk sanatçının 'Gazze' eserine sansür

Fransız Kültür Merkezi tarafından organize edilen bir sokak sanatı sergisi, Fransız Başkonsolosluğu'nun Türk grafiti sanatçısı Muhammed Emin Türkmen'in Gazze konulu çalışmasına sansür uygulamak istedi. Bunun üzerine, MET takma adıyla tanınan Türkmen sergiden çekilme kararı aldı. Diğer sanatçıların da dayanışma göstermesi ve eserlerine geri çekmesi üzerine sergi iptal edildi.

Sansür kararına tepki gösteren Türkmen, "Eserimde 'Olimpiyatlar Filistin'de olsa nasıl olurdu' konusunu anlatmaya çalıştım. Bir an oradaki çocukların kaçışmaları, düşen bombalar canlandı. Bu tablo aslında bize şunu anlatıyor: 2040 olimpiyatlarına katılma ihtimali olan 15 bin çocuk İsrail tarafından öldürüldü." açıklamasında bulundu.

Fransız Kültür Merkezi, bugün yapılması planlanan "Olimpiyat Oyunları" temalı sokak sanatı sergisinin iptal olduğunu davetlilere attığı maille duyururken, iptal nedenini kamuoyuna açıklamadı.