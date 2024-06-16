Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi?

1 Mart'ta meydana gelen trafik kazasında hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, şüpheli Timur Cihantimur ile annesi Eylem Tok'un ABD'de tutuklanmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi?

Eyüpsultan'da 1 Mart'ta seyir halindeki 3 ATV aracından biri arızalanmış, yol kenarına çekilen arızalı araç tamir edilmeye çalışılırken aynı yönde ilerleyen iki araçtan birisi buradaki 3 ATV'ye çarpmış, yaralanan 5 kişiden Oğuz Murat Aci hayatını kaybetmişti.

'ÖNEMLİ OLAN ADALETİN YERİNİ BULMASI'

Oğuz Murat Aci'nin babası Özer Aci, Eylem Tok ve oğlunun 18 Haziran'da ABD'de yapılacak duruşmada Türkiye'ye iade edileceklerini umduğunu belirterek, "Amerika'da, Türkiye'de hapiste yatmışlar, benim için önemli değil. Önemli olan adaletin yerini bulması" dedi.

Özer Aci, mücadelesinde yalnız olmadığını, devlet yetkilileri ve basının kendisinin yanında olduğunu ifade etti.

Eylem Tok ve Timur Cihantimur Türkiye'ye iade edilecek mi? - Resim : 1

Baba Aci, Bülent Cihantimur'a ise "Doktor Bey, hayatta her şey para değil. Biraz merhamet, biraz vicdan, biraz insan olmanızı rica ediyorum" diye seslendi.

Aci, ABD'de yapılacak duruşmaya Türkiye'den gelen aile dostları ve oğlunun ABD'deki arkadaşlarının da katılacağını belirtti. Adaletin bir an önce tecelli etmesini isteyen Aci, sabırla mücadelesini sürdürdüğünü vurguladı.

Kaynak: AA

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