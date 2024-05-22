Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis şebekesine darbe

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü tarafından 11 ilde "yasa dışı bahis" suçuna yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda 37 kişi gözaltına alındı.

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Erzurum merkezli 11 ilde yasa dışı bahis şebekesine darbe

Erzurum Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, çok sayıda banka hesabı temin ederek yasa dışı bahis oynadıkları tespit edilen şüpheli şahıslara yönelik 3 ay süren fiziki ve teknik takip neticesinde şüphelilerin banka hesaplarının incelenmesi sonucu 276 milyon 064 bin 578 TL’lik hesap hareketinin olduğu görüldüğü belirtildi.

Açıklamada, tespiti yapılan şüpheli şahıslara yönelik Erzurum merkezli İstanbul, Adana, Mersin, Bursa, Tekirdağ, Isparta, Antalya, Aydın, Eskişehir ve Ordu’da eş zamanlı operasyonda gerçekleştirildi. Operasyon sonucu toplam 37 şüpheli şahıs yakalanarak gözaltına alındığı bildirildi.

Yapılan aramalarda, çok sayıda dijital materyal, başka şahsılara ait çok sayıda banka ve kredi kartı ile çok sayıda kullanıma hazır simkartında ele geçirildiği ifade edildi.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye gönderileceği bildirildi.

Kaynak: ANKA

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