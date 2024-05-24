Erzincan'daki maden faciası soruşturmasında yeni gelişme: 4 kişi daha tutuklandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

32 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

4 KİŞİ DAHA TUTUKLANDI

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 262 sayfalık bilirkişi raporunda asli kusurlu oldukları kanaatine varılan, şirketteki iş sağlığı güvenliği müdürü S.Ç, operasyon şefi F.Y, proje koordinatörü Ö.A. ve delme patlatma mühendisi M.K, ifadeleri alınmak üzere bulundukları illerdeki adliyelere çağırıldı.

Savcılık sorgusu sonrası 4 zanlı, sevk edildikleri hakimliklerce tutuklandı.

Böylece maden ocağındaki heyelanla ilgili soruşturmada tutuklu sayısı 12'ye yükseldi.

Kaynak: AA