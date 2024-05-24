Erzincan'da 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeni heyelanına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde 13 Şubat'ta meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

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Erzincan'da 9 işçinin hayatını kaybettiği altın madeni heyelanına ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı

Erzincan'ın İliç ilçesinde meydana gelen ve 9 işçinin hayatını kaybetmesine neden olan altın madeni sahasındaki heyelana ilişkin bilirkişi raporu tamamlandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının, Çöpler köyündeki altın madeni sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili soruşturması sürüyor.

32 KİŞİ DAHA KUSURLU BULUNDU

Tamamlanıp soruşturma dosyasına sunulan 260 sayfalık bilirkişi raporunda, 32 kişinin daha kusurlu olduğuna dair tespit yer aldı. Raporda bu kişilerden 23'ü tali kusurlu, 9'u ise asli kusurlu bulundu.

Kusurlular arasında şirkette üst düzey yönetici konumundaki yabancı uyruklu 7 kişi de yer alıyor.

Raporda, proje yönetim mekanizmasının doğru ve işler şekilde sürdürülmediği, maden alanındaki uyarı sisteminin de yetersiz olduğu kanaatine varıldığı belirtildi.

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeni sahasında 13 Şubat'ta meydana gelen toprak kaymasında kaybolan 9 işçiden 4'ünün cenazesine ulaşılmıştı.

Soruşturma kapsamında daha önce altın madeni ocağını işleten şirketin Kanadalı yöneticisi I.R.G’nin de aralarında bulunduğu 8 zanlı tutuklanmış, 2 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Tutuklu zanlılar, şirkette mühendis, yönetici ile idareci pozisyonunda çalışanlardan oluşuyor.

Kaynak: AA

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