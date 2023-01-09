Eren Keskin ve iki hak savunucusuna Olof Palme ödülü

Eski İHD İstanbul Şube Başkanı Eren Keskin ile Ukraynalı feminist psikolog Marta Chumalo ve İranlı gazeteci Narges Mohammadi Olof Palme Ödülü'nün bu yılki sahipleri oldu

Eren Keskin ve iki hak savunucusuna Olof Palme ödülü

GERÇEK GÜNDEM - İsveç'te görevi başındayken suikasta kurban giden eski başbakan Olof Palme'nin anısını verilen Olof Palme Ödülleri 2023 sahiplerini buldu.

Ödülün bu yılki sahiplerinden biri İnsan Hakları Derneği İstanbul Şubesi eski başkanı avukat Eren Keskin oldu.

Ödülün açıklamasında Keskin'in uzun yıllar boyunca suçlamaların ve ölüm tehditlerinin hedefinde olan bir hak savunucusu olduğu ve hakkında yüzlerce soruşturma açıldığı vurgulandı.

Eren Keskin bu yılki Olof Palme ödülünü Ukraynalı feminist psikolog Marta Chumalo ve İranlı hak savunucusu ve gazeteci Narges Mohammadi ile paylaştı.

Chumalo Ukrayna'daki savaşta yaşanan cinsel şiddet vakalarıyla ilgili yürüttüğü çalışmalarla öne çıkmış, 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Mohammadi ise İranlı kadınların özgürlük mücadelesinin merkezindeki isimlerden biri olmuştu.

Ödül töreninin 1 Şubat'ta Stockholm'de gerçekleştirilmesi bekleniyor.

Kaynak: Gerçek Gündem

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