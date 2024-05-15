EGM'den Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'ne yönelik yasa dışı dinleme iddialarına açıklama

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM), Ankara İl Emniyet Müdürlüğü'nce yasa dışı dinleme yapıldığı iddialarını yalanladı.

EGM'nin resmi X hesabından yapılan açıklamada, "Sosyal medyada ve bazı televizyon kanallarında Ankara İl Emniyet Müdürlüğünce yasa dışı dinleme yapıldığı ile ilgili çıkan haber ve iddialar asılsızdır ve kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır" ifadelerine yer verildi.