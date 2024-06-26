Ege Denizi'nde korkutan deprem: Birçok ilde hissedildi
Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Deprem birçok ilde hissedildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Çanakkale'nin Gökçeada ilçesi açıklarında saat 22.50'de 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Deprem, 15,3 kilometre derinlikte meydana gelirken birçok ilden hissedildiği bildirildi.
AFAD'ın verilerine göre;
Büyüklük: 4.4 (Mw)
Yer: Ege Denizi - [45.43 km] Gökçeada (Çanakkale)
Tarih: 2024-06-26
Saat: 22:50:42 TSİ
Enlem: 40.27222 N
Boylam: 25.21056 E
Derinlik: 15.3 km