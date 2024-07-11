Ebrar Sitesi L Blok Davasında 2 Sanık Hakkında Tahliye Kararı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok davasında, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verildi.

Ebrar Sitesi L Blok Davasında 2 Sanık Hakkında Tahliye Kararı

Ebrar Sitesi L Blok davasında, 18 aydır ailesinden uzak kaldığını ve ailesinin bu travmayı atlatamadığını belirten sanık Ahmet Doğan, tutuksuz yargılanmak istediğini söyledi. Mahkeme heyeti, Doğan ve Tepebaşı'nın tahliyesine karar verirken, diğer sanıkların mevcut halinin devamına hükmetti. Ancak, sanıkların diğer deprem davaları nedeniyle tutuklulukları devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depreminde yıkılan Ebrar Sitesi L Blok'un müteahhitler yönünden sürdürülen yargılamalarının duruşması bugün Kahramanmaraş 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görüldü.

Duruşmada tutuklu sanıklar; Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı ile başka dosyadan tutuklu bulunan Atilla Öz, SEGBİS bağlantısı ile tutuksuz sanık Lütfi Timurbanga ile taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu. Öte yandan tutuksuz sanıklar N.K. ve F.B.Ö ile firari sanık Mustafa Timurbanga duruşmaya katılmadı

'AİLEM BU TRAVMAYI ATLATAMIYOR'

Sanık Ahmet Doğan savunmasında özetle şöyle konuştu:

"Tutuklulukta geçirdiğim sürede, işlemediğim suçtan dolayı burada bulunmaktayım. 18 aydır eşimden ve çocuğumdan uzaktayım. Ailem bu travmayı atlatamıyor ve içeride kaldığım süre boyunca bu böyle devam edecek. Bazı şeyleri hatırladığım kadarıyla bu binalarla işim olmadı. Ben müteahhit değilim, müteahhitlik yapmadım. Tutuksuz yargılanmak istiyorum."

Sanık Tevfik Tepebaşı savunmasında inşaatlarla bir ilgisinin olmadığını savundu. Tepebaşı, "beraatimi talep ediyorum" dedi. Sanık Atilla Öz, sanık Lütfi Timurbanga önceki savunmalarını tekrar etti ve tahliye talebinde bulundu.

2 SANIK HAKKINDA TAHLİYE

Mahkeme heyeti, celse arasında dosyaya giren bilgi ve belgeleri dikkate alarak, tutuklu sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın yurt dışına çıkış yasağı ve karakola imza verme şeklinde adli kontrol tedbirleriyle tahliyelerine karar verdi. Öte yandan heyet, diğer sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek duruşmayı 17 Ekim 2024'e erteledi.

Sanıklar Ahmet Doğan ve Tevfik Tepebaşı'nın diğer deprem davaları nedeniyle tutuklulukları devam ediyor.

Kaynak: ANKA

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