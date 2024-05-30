Diyanet'ten Gazze için 81 ildeki camilerde dua kararı

İsrail ile Filistin arasındaki gerilim artarak devam ederken Türkiye'nin Filistin halkına yönelik destekleri ise sürüyor. Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, yarın sabah namazında tüm camilerde Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinliler ve şehitler için dua edileceğini açıkladı.

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Diyanet'ten Gazze için 81 ildeki camilerde dua kararı

81 ildeki camilerde Gazze'deki siviller için dua edilecek. Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erbaş, sosyal medya hesabından "Filistin'e destek, Gazze'ye dua" paylaşımında bulundu. Erbaş, paylaşımında, "Gazze'de soykırıma uğrayan Filistinli kardeşlerimiz ve vatan müdafaasında şehadete kavuşan aziz şehitlerimiz için 31 Mayıs Cuma günü (yarın) sabah namazında tüm camilerimizde dua edeceğiz." ifadesini kullandı.

Kendisinin de Ankara Hacı Bayram Veli Camisinde olacağını bildiren Erbaş, herkesi ülkenin dört bir yanında yapılacak dualara katılmaya davet etti.

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