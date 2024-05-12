Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Soykırım politikaları İsrailliler için de tehdit oluşturuyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı politikaları "soykırım" olarak nitelendirerek sert bir kınama mesajı yayınladı.

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Dışişleri Bakanlığı'ndan İsrail'e sert tepki: Soykırım politikaları İsrailliler için de tehdit oluşturuyor

Dışişleri Bakanlığı, İsrail Dışişleri Bakanı Yisrael Katz'ın sosyal medya paylaşımına ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Bakanlık, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı "soykırım politikalarının" artık hem Filistinliler hem de İsrailliler için bir tehdit oluşturduğunu vurguladı.

İSRAİL'İN SOYKIRIM POLİTİKALARI HEM FİLİSTİNLİLERE HEM DE İSRAİLLİLERE TEHDİT OLUŞTURUYOR

Açıklamada, "Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip) Erdoğan, İsrail’in Filistinlilere karşı işlediği affedilmez suçları cesurca kınıyor. Türkiye, İsrail’in işlediği katliamı sona erdirmek için durmaksızın çaba harcıyor, İsrail’in uluslararası toplum tarafından izole edilmesi yönünde kararlı adımlar atıyor. Bazı İsrailli siyasetçilerin, Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı asılsız iddialarla, saygısız biçimde hedef almasının gerçek nedeni budur. Aşırıcı İsrail hükümetinin soykırım politikaları, artık hem Filistinlilere hem de İsraillilere yönelik bir tehdit haline gelmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Türkiye'nin, İsrail'in Filistinlilere karşı uyguladığı ırkçı ve adaletsiz politikaları gündeme taşımaya devam edeceği kaydedilen açıklamada, Filistinliler kendi ülkelerinde, kendi devletlerine sahip olana dek Türkiye'nin bu haklı davayı savunacağı vurgulandı.

İsrail Dışişleri Bakanı Katz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'ya ilişkin sözlerini paylaşarak iftiralarda bulunmuştu.

Kaynak: AA

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