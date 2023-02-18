Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli iki depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

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Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı 40 bini geçti

Kahramanmaraş merkezli 7,7 ve 7,6'lık deprem Maraş, Antep, Urfa, Diyarbakır, Adana, Adıyaman, Osmaniye, Hatay, Kilis ve Malatya'da büyük yıkıma yol açtı. Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli depremlerin ardından 4 bin 734 artçı deprem meydana geldi.

Depreme ilişkin son bilgileri AFAD Başkanı Yunus Sezer verdi. Sezer can kaybı sayısının 40 bin 642'ye yükseldiğini söyledi.

'TAHLİYE İŞLEMLERİ DEVAM EDİYOR'

AFAD Başkanı Yunus Sezer şunları aktardı:

"164 bin vatandaşımıza nakdi yardım ödemelerini gerçekleştireceğiz. Burada depremden etkilenmiş olanlara bir nebze olsun destek olmak. Süreç tamamen bizim tarafımızdan yürütülüyor. e-devlet'ten vatandaşlarımız 10 bin lirayı sorgulayabilirler.

Kira yardımları konusunda da barınmaya destek olmak. Evini kaybeden vatandaşlarımıza iki alternatif sunuyoruz; birincisi konteyner ve diğer barınma ile ikincisi kira desteği. e-devlet üzerinden başvurular devam ediyor. 290 bin civarında başvuru var. 274 bin deprem bölgesinde görevlendirilen personel var. Tahliye işlemleri devam ediyor. 430 binin üzerinde tahliye bizim tarafımızdan yapıldı. 313 bin 720 kişiyi kamu misafirhanelerinde, otellerde ve diğer tesislerde misafir ediyoruz.

Hasar tespit çalışmaları yapılıyor. Şu anda yüzde 50'nin üzerinde hasar tespit yapıldı. Burada da çok kısa zaman içinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ekipleri tamamlayacak."

Kaynak: Gerçek Gündem

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