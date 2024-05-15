Denizli'de uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

73 yaşındaki Polonyalı turist Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü Pamukkale'de kaybolduktan sonra ertesi gün uçurumda cansız olarak bulundu. Yapılan otopside Latacz'ın ölüm nedeni belli oldu.

Denizli'de uçurumda cansız bedeni bulunan Polonyalı turistin ölüm nedeni belli oldu

Polonya uyruklu 73 yaşındaki Maria Jolanta Latacz, 8 Mayıs Çarşamba günü Pamukkale ve Hierapolis Antik Kenti'ni gezmek için yabancı bir turist kafilesiyle Türkiye'ye geldi. Aynı gün öğle saatlerinde kaybolan Latacz, ertesi gün Pamukkale ören yeri yakınındaki Domuzçukuru mevkiinde ölü olarak bulundu.

ÖLÜM NEDENİ BELLİ OLDU

Cenazesi, Pamukkale Üniversitesi Adli Tıp morguna kaldırılan Maria Jolanta Latacz’ın otopsi işlemleri tamamlandı. Yaşlı kadının kalp krizi geçirmesi sonucu dengesini kaybederek yaklaşık 75 metrelik uçurumdan yuvarlandığı tespit edildi. Konsolosluk yetkililerine teslim edilen cenazenin, Antalya üzerinden Polonya'ya götürüleceği bildirildi.

Kaynak: İHA

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