Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatile çıktı

28 Mayıs’taki seçimlerinden sonra Marmaris’te ailesiyle tatil yapan ve Kurban Bayramı tatilini de burada geçiren Cumhurbaşkanı, ailesiyle birlikte yeniden tatile çıktı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatile çıktı

Middle East Eye’den gazeteci Ragıp Soylu’nun haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatilde. Erdoğan’ın başbakan ve cumhurbaşkanlığı dönemlerinde ilk kez bir yılda iki kez tatile çıkmış olması, 28 Mayıs zaferinin ardından Erdoğan’ın yönetimdeki en rahat dönemi olması ile ilişkilendiriliyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ailesiyle birlikte tatile çıktı - Resim : 1

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