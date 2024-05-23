Çorum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

Çorum'un Mecitözü ilçesinde meydana gelen 4.4 büyüklüğünde depremin ardından yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

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Çorum depreminin ardından Prof. Dr. Naci Görür'den dikkat çeken açıklama

AFAD'ın internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 17.57'de merkez üssü Çorum'un Mecitözü ilçesinde 4,4 büyüklüğünde yer sarsıntısı kaydedildi. Depremin, 13 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi. Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 4.7 olarak bildirdi.

4.4 büyüklüğündeki deprem, bölge sakinlerini endişelendirdi. Depremle ilgili olarak Yer Bilimci Prof. Dr. Naci Görür, sosyal medya hesabından değerlendirmelerde bulundu.

Görür’ün değerlendirmesi şu şekilde:

'Arkadaşlar, Amasya-Merzifon/Mahmutlu yöresinde 4,7 deprem oldu. Deprem Mahmutlu yakınında 30 km uzunluğunda doğrultu atımlı fay üzerinde. Bu fay, Merzifon fayını 45 derece ile kesiyor. Bu faylar, KAF’dan (Kuzey Anadolu Fay Hatta) saçaklanan faylar. KAF, BURADA DEPREM ÜRETMEZ AMA ondan ayrılan kollar üretme kapasitesine sahip.'

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