Bursa'nın ilçelerinde su kesintisi!
Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de planlı su kesintisi yapılacak.
Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi, muhtelif cadde ve sokaklarda 22 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
Karacabey ilçesi, Sırabademler Mahallesi, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 22 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BUSKİ’den yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.
Kaynak: İHA
Van'da su kesintisi! Türkiye 17 Ocak 2023 14:59
İsveç, kriz yaratan eylemle ilgili soruşturma açmayacak Güncel 16 Ocak 2023 16:14
İstanbul Havalimanı metro hattının açılacağı tarih belli oldu! Türkiye 13 Ocak 2023 11:33
Bursa'da 24 saatlik su kesintisi! Türkiye 12 Ocak 2023 15:41