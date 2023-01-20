Bursa'nın ilçelerinde su kesintisi!

Bursa Su ve Kanalizasyon İdaresi (BUSKİ) yapılacak çalışmalar çerçevesinde, Mustafakemalpaşa ve Karacabey’de planlı su kesintisi yapılacak.

Bursa'nın ilçelerinde su kesintisi!

Mustafakemalpaşa ilçesi Yunusemre Mahallesi, Mustafakemalpaşa Küçük Sanayi Sitesi, muhtelif cadde ve sokaklarda 22 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.

Karacabey ilçesi, Sırabademler Mahallesi, Karacabey Küçük Sanayi Sitesi ve civarında 22 Ocak ile 22 Şubat tarihleri arasında, 10.00 ile 18.00 saatleri arasında zaman zaman su kesintisi yapılacak.
BUSKİ’den yapılan açıklamada vatandaşların tedbirli olması konusunda uyardı.

Kaynak: İHA

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