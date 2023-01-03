Bursa Osmangazi'de su kesintisi!

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Müdürlüğü, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını duyurdu.

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Bursa Osmangazi'de su kesintisi!

BUSKİ, Osmangazi ilçesinde su kesintisi yapılacağını açıkladı.

Bursa Büyükşehir Belediyesi BUSKİ Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Santralgaraj Mahallesi sınırları içerisinde kalan Ulubatlı Hasan Bulvarı, Merinos cadde, Merinos Atatürk Kültür Merkezi, İstanbul caddesi, Dr. Sadık Ahmet caddesi, Küplüpınar Mahallesi, İstanbul caddesi, Köymen caddesi, 24. Gül sokak, Selvi sokak arasında kalan cadde ve sokaklarda 4 Ocak 2023 tarihinde 10.00 ile 18.00 saatleri arasında su kesintisi yaşanacak."

Kaynak: İHA

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