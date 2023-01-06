Boğaziçi akademisyenlerinin direnişi ikinci yılını doldurdu

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenlerinin, 2 Ocak 2021'den bu yana, üniversiteye yönelik tehditler, usulsüz kararlar, liyakatsiz atamalar, akademik ve idari kadrosuna yönelik haksız yaptırımlar karşısında sergilediği direniş 2. yılını doldurdu.

Antidemokratik yöntem ve yaklaşımlarla, üniversite bileşenlerinin görüşüne, onayına başvurulmadan birbiri ardına göreve getirilen rektörler, özgür ve özerk üniversite ilkeleriyle bağdaşmayan uygulamalarıyla Boğaziçi Üniversitesi'nin yapısına, kültürüne ve kurumsallığına her geçen gün daha fazla zarar veriyor, onarılması güç hasarlar yaratıyor.

Türkiye'nin her yanından ve her kesiminden başarılı gençlere kendi geleceklerini özgürce inşa edebilecekleri akademik ve kültürel ortamı sunan Boğaziçi Üniversitesi'ne siyasal açıdan “fethedilmesi gereken” bir kale muamelesi yapılıyor.

Boğaziçi Üniversitesi'ne yönelik tehditlerin 2022 yılının son aylarında yoğunlaştığı, üniversitenin akademik, idari ve kültürel varlığına son darbeyi vurma amacıyla şiddetlendiği dikkati çekiyor.

Şeffaflık, hesap verebilirlik ve demokratik ilkelerle bağdaşmayan keyfi karar ve uygulamalarla, üniversitenin akademik birikimi, kurumsal hafızası, kültürel kaynakları yok ediliyor. Tüm hukuksuz ve baskıcı yöntemlerle yıkılmaya çalışılan Boğaziçi Üniversitesi'ne yapılanlar sadece ülkenin kamu kaynaklarının israfına yol açmakla kalmıyor, Türkiye'nin geleceğini inşa edecek nesillerin ülkeye ve geleceğe dair inançlarını da yok ediyor.

Boğaziçi Üniversitesi akademisyenleri, öğrencileri, aileleri ve mezunları ile tam iki yıldır direniyor. Tam iki yıldır, Türkiye'nin bilim, kültür, sanat ve teknoloji bağlamında ilerleyişine hizmet eden çağdaş bir kurumunun daha yok olmaması için direniyor. Boğaziçi Üniversitesi tüm bileşenleriyle, Türkiye'nin geleceğini düşünen, Cumhuriyet değerlerine sahip çıkan her kişi ve kurumu Boğaziçi'ne desteğe çağırıyor ve “Türkiye'nin Geleceği için Ayakta Kal Boğaziçi” çağrısına katılmaya davet ediyor.

Boğaziçi direnişiyle ilgili tüm bilgilere ulaşmak için www.ayaktakalbogazici.org adresi ziyaret edilebilir.

Kaynak: Gerçek Gündem