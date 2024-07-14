Boğaz'daki Mega Arazi El Değiştirdi: Satışta Hapsi İstenen İş Adamının Adı Geçiyor

Suudi Arabistan'ın önde gelen gayrimenkul şirketi Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farhan Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin Uskumruköy'deki 57 dönümlük arazisi, rüşvet, kişisel veri ihlali ve hürriyeti kısıtlama suçlamalarıyla 38 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan iş insanı Nihat Özçelik tarafından satın alındı.

Ticaret Sicil Gazetesi'nde yayımlanan habere göre, Sumou Holding'in sahibi Ayedh Bin Farah Bin Al Mubarak Al Kahtani'ye ait Kilyos İnvestment LTD şirketi üzerindeki 57 dönümlük arazi, iş insanı Nihat Özçelik tarafından satın alındı. Satış bedelinin 50-65 milyon dolar arasında olduğu tahmin ediliyor.

TİCARETİ SİCİL GAZETESİ'NDE YAYIMLANDI

Ayedh Bin Farhan Bin Al Mubarak Al Kahtani'nin şirketi Kilyos İnvestment LTD üzerine kayıtlı dev arazinin satışı ticaret sicil gazetesinde yayınlanarak tescillendi. 4 Temmuz 2024 tarihinde yayımlanan ticaret sicil gazetesinde arazinin el değiştirdiğinin bilgisi yer alıyor. Yeni yönetim kurulu ve yetkililer bölümünde Nihat Özçelik’in olduğu da görülüyor.

SATIŞ BEDELİ 50-65 MİLYON DOLAR ARASINDA

Ticaret sicil gazetesinde satış rakamına yer verilmezken, gayrimenkul uzmanları çevredeki fiyatların arazi için dönümünün 1 ila 1.2 milyon arasında değiştiğini aktardı. Bu kapsamda 57 dönümlük arazinin satışının ise 50 ila 65 milyon dolar arasında gerçekleştiği tahmin ediliyor. Bu yatırımın ardından Nihat Özçelik’in arazide ne yapacağı merak konusu oldu.

Kaynak: ANKA