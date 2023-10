Bella Maison, ‘Soframda Bir Orman’ projesiyle 10 bin fidanlık orman oluşturacak

Sınırlı kaynaklara sahip olduğumuz dünyada, iklim krizinin etkileri her geçen gün artıyor. Yuvam DünyaDerneği’nin KONDA Araştırma ve Danışmanlık ile gerçekleştirdiği Türkiye İklim Krizi Algısı 2023 araştırması sonuçlarına göre her 10 kişiden 8’i iklim değişikliği konusunda endişe duyuyor. Katılımcıların %80’i de iklim krizinin kendi hayatları için tehlikeli olduğunu düşünürken farklı sektörlerde faaliyet gösteren birçok marka, iklim krizinin etkilerini azaltmak ve daha sürdürülebilir bir dünya yaratmak amacıyla sosyal sorumluluk projeleri gerçekleştiriyor.



Son olarak, ev tekstili ve dekorasyonu markası Bella Maison, “Soframda Bir Orman” başlıklı sosyal sorumluluk projesini TEMA Vakfı işbirliğiyle hayata geçirdi. Türkiye’de yetişen ıhlamur, ceviz, meşe ve yerel endemik bir tür olan Kazdağı göknarı ağaçlarının resmedildiği özel bir koleksiyon hazırlayan marka, müşterilerinin satın aldıkları her özel set ile sevdikleri adına bir fidan bağışı yapmalarını sağlıyor.



10 bin fidanla hatıra ormanı oluşturulacak

Yapılan her yeni araştırmada bir önceki yıldan daha fazla insanın iklim değişikliğinden endişe duyduğunun altını çizen Bella Maison'un CEO'su Muhammed Tan, konuya ilişkin şu açıklamada bulundu: “Evlerimizi güzelleştirmek için harcadığımız çaba ortadayken, hepimizin ortak evi olan doğayı da bu süreçte ihmal etmeyi düşünemezdik. Bir koleksiyon markası Bella Maison olarak, en iyi yaptığımız işi yapmak istedik ve Türkiye’de yetişen ağaçlarımızı ürünlerimize resmettik. TEMA Vakfı işbirliğiyle Gaziantep’te 10 bin fidanlık Bella Maison Hatıra Ormanı’nı oluşturmak için kollarımızı sıvadık. Bella Maison X TEMA Vakfı Özel Koleksiyonu’ndan ürün satın alan müşterilerimiz bir fidan bağışlarken biz de buna karşılık bir fidan daha bağışlayarak iyiliği katlıyoruz. Herkesi çevre hareketimize destek olmaya davet ediyoruz.”



Muhammed Tan’dan edinilen bilgilere göre marka, sosyal sorumluluk projeleri kapsamında hazırladığı Bella Maison X TEMA Vakfı Özel Koleksiyonu dörtlü pasta tabağı ve dörtlü su bardağı olmak üzere iki farklı setten oluşuyor. Türkiye’de yetişen ıhlamur, meşe, ceviz ve yerel endemik tür olan Kazdağı göknarı ağaçlarının desenlerini suluboya motifleri ile bu ürünlere işliyor.