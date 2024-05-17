Bakanlık duyurdu, çiftçilere 72 milyon 554 bin TL'lik ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarıldığını duyurdu.

Bakanlık duyurdu, çiftçilere 72 milyon 554 bin TL'lik ödeme yapılacak

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 72 milyon 554 bin liralık tarımsal destekleme ödemesinin bugün çiftçilerin hesaplarına aktarılacağı bildirildi.

Ödemelerin bugün çiftçilerin hesabına aktarılacağı belirtilen paylaşımda, "Toplamda 72 milyon 554 bin lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktarıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun." ifadeleri kullanıldı.

Söz konusu destek ödemesinin detaylarına göre, hayvan hastalıkları tazminatı desteği için 64 milyon 713 bin 670 lira, bitki karantinası tazminatı desteği için 3 milyon 315 bin 20 lira, hayvan gen kaynakları desteği için 1 milyon 835 bin 400 lira, organik arıcılık desteği için 1 milyon 741 bin 500 lira ödeme gerçekleştirilecek.

Ayrıca 676 bin 740 lira mazot ve gübre desteği, 271 bin 670 lira ise sertifikalı tohum kullanım desteği için verilecek.

Bakanlık duyurdu, çiftçilere 72 milyon 554 bin TL'lik ödeme yapılacak - Resim : 1

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