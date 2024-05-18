Ayhan Bora suç örgütü soruşturmasında Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde yeni atama
Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından göreve Yavuz Doğan atandı.
Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik'in yerine Yavuz Doğan getirildi. Doğan, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi’nden sorumlu olarak yeni görevine başladı.
Kaynak: ANKA
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