Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni tutuklama

Organize suç örgütü lideri Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni bir gelişme yaşandı.

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında yeni tutuklama

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında, Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin iddialarda adı geçen şüphelilerle hareket ettiği değerlendirilen 1 komiser daha tutuklandı. Bu son dakika tutuklama haberiyle birlikte soruşturmada tutuklu Emniyet mensubu sayısı 5'e yükseldi.

Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde görevli komiser G.K, soruşturma savcısına ifade verdikten sonra nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Ayhan Bora Kaplan davasında, daha önce başlatılan soruşturmada da 7 kişi tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında açığa alınan iki emniyet müdürü de yer alıyor. Soruşturma kapsamında ayrıca 4 emniyet görevlisi de gözaltına alınmıştı.

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