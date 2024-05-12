Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması

Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla ilgili Ankara Emniyet Müdürlüğü'nde açığa alınan bir emniyet müdürü, aldığı rüşveti 'Menzil cemaatine yardım topluyordum' şeklinde açıklaması olay oldu.

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Ayhan Bora Kaplan soruşturmasında açığa alınan emniyet müdüründen 'rüşvet' açıklaması

Ankara Emniyeti'nde görevli üç üst düzey ismin Ayhan Bora Kaplan soruşturmasıyla bağlantılı olarak açığa alınmasıyla ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. Patronlar Dünyası'ndan Toygun Atilla'nın haberine göre, bu isimlerden biri olan bir emniyet müdürü, İzmir'de Ayhan Bora Kaplan suç örgütünün avukatlarından biriyle buluşarak 300 bin dolar rüşvet aldı.

'RÜŞVET DEĞİL, BİR İŞ İÇİN ALINAN PARAYDI'

Habere göre, Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) tarafından kaydedilen bu olayla ilgili soruşturma sonucunda açığa alınan emniyet müdürü, idari incelemede rüşveti 'Menzil cemaatine yardım' amacıyla aldığını söyledi.

Müdür, rüşveti 'Menzil'e yardım topluyordum. Rüşvet değil, hayırlı bir iş için alınan paraydı' diyerek savundu.

Ayhan Bora Kaplan soruşturması kapsamında, Kaplan soruşturmasından sorumlu üç üst düzey polis müdürü Murat Çelik (Ankara Emniyet Müdür Yardımcısı), Kerem Öner (Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürü) ve Şevket Demircan (Şube Müdür Yardımcısı) açığa alınmıştı.

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