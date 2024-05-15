Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştı

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Selanik'te doğduğu evin bahçesinden alınan toprak ve Türk bayrağı, bisikletliler tarafından Çankırı'ya getirildi.

Atatürk'ün doğduğu evin bahçesinden alınan toprak Çankırı'ya ulaştı

ROBİS üyesi bisikletçiler, 3 gün önce İpsala Sınır Kapısı'na getirilen toprağı, Tekirdağ, İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Karabük'ten geçerek Çankırı'ya ulaştırdı.

Bisiklet sporcuları, aldıkları emaneti 114 kilometre pedal çevirerek Kastamonu ekibine teslim etti.

Selanik-Samsun güzergahında bulunan illerin bisiklet sporcularıyla taşınan emanetler, 19 Mayıs'ta Samsun'da olacak.​​​​​​​

Çankırı 18 Vites Bisiklet ve Doğa Sporları Kulübü Başkanı Engin Çimen, yaptığı açıklamada, bu onurlu ve gururlu görevi icra etmenin mutluluğu içerisinde olduklarını belirterek, kendilerine bu görevi teslim eden Vali Mustafa Fırat Taşolar ve Gençlik ve Spor İl Müdürü Sadık Ak'a teşekkür etti.

Kaynak: AA

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