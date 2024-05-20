Antalya'daki teleferik kazası soruşturmasında savcılıktan yeni karar

İçişleri Bakanlığı Mülkiye Müfettişleri tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde görevli 19 çalışanın denetim ve gözetim görevlerini ihmal ettiği tespit edildi. Bu tespitler üzerine İçişleri Bakanlığı tarafından bu 19 belediye çalışanı hakkında soruşturma izni verildi.

Soruşturma izni verilen belediye çalışanlarının, teleferik hattının denetim ve gözetiminde ihmalkar davrandıkları ve bu durumun kazaya neden olduğu iddia ediliyor.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı ve dosyadaki iddialar ile şüpheliler hakkında inceleme ve araştırmalar devam ediyor.

Valilik tarafından yapılan açıklamada, "ihmal tespit edilen 19 şahıs hakkında soruşturma izni verilerek dosya Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderilmiştir." ifadelerine yer verildi.

KAZA VE ADLİ SÜREÇ

Sarısu mevkisindeki teleferik tesisinde, 12 Nisan'da meydana gelen kazada, parçalanan kabinden düşen 1 kişi hayatını kaybetmiş, aynı kabindeki 2'si çocuk 7 kişi yaralanmıştı. Diğer kabinlerden tahliye edilen 11 kişi de kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Sistemin durması nedeniyle havada asılı kalan 24 kabindeki 174 kişi ise AFAD'ın koordinasyonunda yaklaşık 22,5 saat süren çalışmanın sonunda kurtarılmıştı.

Kazaya ilişkin gözaltına alınan 14 şüpheliden, aralarında eski ANET Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü olan Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz ile A.B.S, O.E, S.T. ve S.Y. tutuklanmıştı. Diğer 8 şüpheli adli kontrol şartıyla, R.T. ise savcılık tarafından serbest bırakılmıştı.

Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesine gönderilen iddianamede, aralarında Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz'ün de bulunduğu 5'i tutuklu 12 sanık hakkında, "taksirle ölüme ve yaralanmaya neden olma" ve "trafik güvenliğini taksirle tehlikeye sokma" suçlarından 27'şer yıla kadar hapis cezası talep edilmişti.

İddianame Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: AA