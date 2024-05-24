Ankara'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonları düzenlendi. Operasyonlarda 3 kişi gözaltına alındı ve 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi.

Ankara'da uyuşturucu ve kaçakçılık operasyonu: 4,5 ton kaçak tütün ele geçirildi

Ankara'da jandarma ekipleri tarafından düzenlenen iki ayrı operasyonda uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarıyla bağlantılı 3 kişi yakalandı. Ele geçirilen malzemeler arasında 4 kilo 200 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 4,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ve çeşitli ekipmanlar yer alıyor.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) ekiplerince G.E.K. ve O.Ç'nin uyuşturucu madde imal ettiği ve ticaretini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Çubuk İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda G.E.K. ve O.Ç. yakalandı. Operasyonda, 4 kilo 200 gram kubar esrar, 37 kök kenevir bitkisi, 20 litre sıvı gübre, 8 ışık kaynağı, 2 havalandırma filtresi, 2 iklimlendirme sistemi ve 2 hava konnektörü ele geçirildi. Şüpheliler hakkında adli işlemlere başlandı.

Ayrıca jandarma ekipleri, kaçakçılığın önlenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, A.C'nin kullandığı tırda kaçak tütün olduğu bilgisine ulaştı.

KOM Şube Müdürlüğü ve Bala İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince tırda yapılan aramada, piyasa değeri 3 milyon 825 milyon lira olan 4,5 ton bandrolsüz kıyılmış tütün ele geçirildi.

Şüpheli A.C. hakkında adli işlemlere başlandı.

Kaynak: AA

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