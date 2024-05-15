Ankara'da taksiciye satırlı saldırı: Şoförün parmağı koptu

Ankara'nın Çankaya ilçesinde bir taksici, trafikte yaşadığı tartışmanın ardından otomobil sürücüsünün satırlı saldırısına uğradı.

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Ankara'nın Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde yaşanan olayda, bir taksi şoförü, tartıştığı sürücünün satırlı saldırısına uğradı. Saldırıda taksi şoförünün parmağı koptu.

Çankaya ilçesi Sancak Mahallesi'nde gece yol kenarında müşterisini bekleyen bir taksinin aynasına otomobil çarptı. Aracının aynasına çarpılan taksi şoförü Erdi Yılmaz, otomobil sürücüsüne kornayla tepki gösterdi. Taksiye çarpan sürücü, kornaya basılmasının ardından elinde satırla aracından inerek Yılmaz'a saldırdı.

Saldırgan bir süre sonra olay yerinden uzaklaştı.

Olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Baş parmağı kopan ve çeşitli yerlerinden yaralanan taksi sürücüsü, Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

SALDIRI ANI ARAÇ İÇİ KAMERASINA BÖYLE YANSIDI

Taksi şoförünün uğradığı saldırı, araç içi kamerası tarafından kaydedildi.

Görüntülerde Erdi Yılmaz'ın satırlı saldırı sonrası saldırganı durması için ikna etmeye ve kaçmaya çalıştığı görüldü.

Kaynak: AA

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