Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'ndan İstanbul’da huzurevindeki şiddet olayına ilişkin açıklama

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Bakanlık, söz konusu olaya karışan personelin iş akdinin feshedildiğini duyurdu.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

“Bazı basın yayın organlarında İstanbul’daki özel bir huzurevinde görev yapan personelin yaşlılara şiddet uyguladığı haberlerine ilişkin aşağıdaki açıklamanın yapılması gereği duyulmuştur. İstanbul’da özel bir huzurevi ve yaşlı bakım merkezinde meydana gelen olayın ardından İl Müdürlüğümüze bağlı ekipler ivedilikle merkeze giderek incelemelerde bulunmuştur.

'PERSONELİN İŞ AKDİ KURULUŞ TARAFINDAN FESHEDİLDİ'

Olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatılarak, söz konusu personelin iş akdi kuruluş tarafından feshedilmiştir. Yaşanan olayın mağduru huzurevi sakinlerinin ise ifadelerinin alınmasının ardından sağlık muayeneleri yapılmıştır. Bakanlığımızca başlatılan idari inceleme sonucuna göre kuruluş hakkında gerekli süreç işletilecektir. Emniyet birimlerince gözaltına alınmasının ardından tutuklanan personelle ilgili başlatılan hukuki sürecin de yakın takipçisi olacağız.”