Afyonkarahisar'da Göçmenler İçin Nikah Ücreti Kararı Yargıdan Döndü

Afyonkarahisar Belediye Meclisi'nin, göçmenler için nikah ücretini 25 kat artırarak 400 TL'den 10.000 liraya çıkaran kararı, Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nin açtığı dava sonucunda yargı tarafından iptal edildi.

Afyonkarahisar İdare Mahkemesi, yürütmenin durdurulması yönünde karar verdi. Kararında, belediye meclisinin aldığı bu işlemin hukuka aykırılık gerekçelerini ayrıntılı bir şekilde inceledi.

Uluslararası Mülteci Hakları Derneği kararla ilgili yaptığı açıklamada, göçmenlerin ayrımcılığa maruz kalmaması gerektiğini ve bu tür hukuka aykırı kararlarla mücadeleye devam edeceklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Afyonkarahisar Belediye meclisinde alınan “Sığınmacılar için nikah ücretini 25 kat artırarak 10.000 liraya çıkarması" kararının iptaline ilişkin idare mahkemesinde açtığımız davada yürütmenin durdurulmasına karar verildi. Mahkeme, kararında söz konusu işlemin hangi gerekçelerle hukuka aykırı olduğunu ayrıntılı bir şekilde ele aldı.”