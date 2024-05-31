6 Şubat depremlerinde MCG Towers'ın yıkılmasıyla ilgili 13 sanığın yargılanması sürüyor

Hatay'ın İskenderun ilçesinde 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan ve 14 kişinin hayatını kaybetmesine neden olan 17 katlı MCG Kuleleri davasında tutuksuz 13 sanığın yargılanması devam etti.

6 Şubat depremlerinde MCG Towers'ın yıkılmasıyla ilgili 13 sanığın yargılanması sürüyor

İskenderun 3. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, başka suçtan cezaevinde bulunan müteahhit Mehmet Coşkun G. ile tutuksuz sanıklardan statik proje müellifi Mehmet Y, Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla bağlandı. Tutuksuz bir sanığın da salonda bulunduğu duruşmaya, avukatlar ve müştekiler de katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan müteahhit Mehmet Coşkun G, inşaat çalışmalarında en iyi malzemeleri kullandığını ileri sürerek, bir suçu varsa da onu çekmeye hazır olduğunu belirtti.

Binanın kaba inşaatı sırasında başka bir suçtan cezaevine girdiğini ve hüküm giydiğini kaydeden Mehmet Coşkun G, "Benden sonra binanın yapımını fiili olarak şirket müdürüm yürüttü. O da zaten yüklü miktar parayla daha sonra kaçtı. Cezaevinde olmasaydım ben de o binada oturuyor olacaktım ve ölecektim. Biz ölsek de bina yaşasın diye C40 beton döktürdüm ancak deprem çok şiddetliydi, bu kadar yüksek bir bina, bu şiddetteki bir depreme dayanmazdı." ifadelerini kullandı.

Diğer iki sanık da haklarındaki suçlamaları reddetti.

Müştekiler ise binanın kusurlarını anlatarak sanıkların tutuklu yargılanmasını istedi.

Mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar vererek eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Öte yandan, duruşma öncesi apartmanda yakınlarını kaybedenler ile avukatları, adliye önünde açıklama yaparak sorumluların cezalandırılmasını talep etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde, Hatay'ın İskenderun ilçesindeki 17 katlı MCG Towers yıkılmış, 14 kişi hayatını kaybetmişti.

Kaynak: AA

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