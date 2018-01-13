Türkiye Yunanistan'ın alıkoydu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin gerçek dışı açıklamalar yapması kınanmaktadır, biz müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verildi.
Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin gerçek dışı açıklamalar yapması kınanmaktadır, biz müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verildi.
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.