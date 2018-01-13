Türkiye Yunanistan'ın alıkoydu gemiyle ilgili inceleme başlattı

Türkiye'nin Trablus Büyükelçiliği, Türkiye'den Libya'ya patlayıcı madde taşıdığı iddiasıyla Yunanistan sahil güvenliğinin alıkoyduğu gemi hakkında inceleme başlatıldığını duyurdu.

Büyükelçilik'ten yapılan açıklamada, "Türkiye'nin tutumu ortada iken ve söz konusu olay araştırma aşamasında iken Libya'da bazı kesimlerin gerçek dışı açıklamalar yapması kınanmaktadır, biz müsaade etmeyiz" ifadelerine yer verildi.