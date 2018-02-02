Türkiye ve ABD Menbiç’te resmen diyalog halinde

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın açıklamalarına göre, Türkiye’nin Afrin’de yürütülen Zeytin Dalı Harekâtı’nı genişleterek ABD’li askerlerinin de bulunduğu Menbiç’e ilerlemesi bekleniyor.
İki ülke arasında Menbiç konusunda tartışma yaşanıyor. bölgedeki askerlerini çekmeyeceğini duyuran ABD, bölgedeki muhataplarının Menbiç Askeri Konseyi olduğuna dikkat çekmişti.
Türkiye buradaki YPG’li güçlere de operasyon düzenlemek istiyor.
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