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15.01.2018 03:20

Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli oldu

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Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım belli oldu
Ligde ilk devre Fenerbahçe Doğuş'un liderliğiyle tamamlandı. İlk yarının puan durumuna göre Türkiye Kupası'nda mücadele edecek 8 takım da belli oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde ilk devre, 15. hafta müsabakalarıyla sona erdi.

Ligin ilk devresini Fenerbahçe Doğuş lider tamamlarken ikinci TOFAŞ, üçüncü ise Beşiktaş Sompo Japan oldu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 2. devre, 27-28 Ocak'ta yapılacak 16. hafta maçlarıyla başlayacak.

15. hafta sonunda oluşan puan tablosuna göre ilk 8'de yer alan takımlar Türkiye Kupası müsabakalarına katılım hakkı elde etti.

Türkiye Kupası statüsü gereği çeyrek final eşleşmeleri de ilk devrenin puan sıralamasına göre belli oldu. Kupanın çeyrek finalinde Fenerbahçe Doğuş-Anadolu Efes, TOFAŞ-Sakarya Büyükşehir Belediyespor, Beşiktaş Sompo Japan-Banvit ve Eskişehir Basket-Darüşşafaka maçları oynanacak.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde 15. hafta maçlarında alınan sonuçlar, ilk devre sonunda oluşan puan durumu ve 16. hafta maç programı şöyle:

15. HAFTA SONUÇLARI 

Banvit-Pınar Karşıyaka: 84-65

TOFAŞ-Yeşilgiresun Belediyespor: 92-52

Beşiktaş Sompo Japan-Demir İnşaat Büyükçekmece: 78-65

İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Fenerbahçe Doğuş: 70-83

Gaziantep Basketbol-Darüşşafaka: 65-98

Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket: 100-89

Muratbey Uşak-Trabzonspor: 100-71

Anadolu Efes-Galatasaray Odeabank: 76-68

PUAN DURUMU

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16. HAFTA PROGRAMI

27 Ocak Cumartesi:

13.00 İstanbul Büyükşehir Belediyespor-Eskişehir Basket (Cebeci) 

15.15 Muratbey Uşak-Yeşilgiresun Belediyespor (Uşak Üniversitesi Ömer Halisdemir) 

17.00 Beşiktaş Sompo Japan-Trabzonspor (BJK Akatlar) 

20.15 Sakarya Büyükşehir Belediyespor-Demir İnşaat Büyükçekmece (Sakarya)

28 Ocak Pazar: 

13.00 Gaziantep Basketbol-Galatasaray Odeabank (Şahinbey)

15.15 Darüşşafaka-TOFAŞ (Ayhan Şahenk)

17.00 Banvit-Fenerbahçe Doğuş (Banvit Kara Ali Acar)

19.30 Anadolu Efes-Pınar Karşıyaka (Sinan Erdem)

 

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