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07.02.2018 18:30

Türkiye Kayak Federasyonu'na Mali Genel Kurul şoku!

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Türkiye Kayak Federasyonu'na Mali Genel Kurul şoku!
Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Türkiye Kayak Federasyonu'nun yaptığı Mali Genel Kurulun iptaline karar verdi.

DHA - Türkiye Kayak Federasyonu'nun 01.06.2016 tarihinde yaptığı Mali Genel Kurul için açılan davanın son duruşması 06.02.2018 tarihinde, 2016/321 esas nolu dosya ile görüşüldü. Ankara 23. Asliye Hukuk Mahkemesi, Mali Genel Kurulda, federasyonun 01.04.2014 - 30.04.2016 dönemine ait Denetleme Kurulu raporunun 5.6.7.8.9. ve 10'uncu maddelerinin ibra açısından genel kurulun oyuna sunulması, burada değerlendirilmesi gerektiğini ve yapılmış olan Mali Genel Kurulda, Denetleme Kurulu raporunun tamamının ibra edilmediğinin tespitine karar verdi.

Türkiye Kayak Federasyonu'nun 23. Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararına iki hafta içinde itiraz hakkı bulunuyor. Federasyon itiraz için İstinaf Mahkemesine gitme hakkı var. İstinaf Mahkemesi 23. Asliye Hukuk Mahkemesinin kararını onaması halinde, Başkan Erol Yarar yönetimi hukuken düşmüş olacak ve 3 ay sonra yapılacak olan Olağan Genel Kurul, Olağanüstü Genel Kurul olarak yapılmak zorunda kalacak.

 

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