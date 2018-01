EMEKLİ KONSOLUS - VAHİT ÖZDEMİR /



TSK Afrin'e yaptığı "ZEYTİN DALI OPERASYON"u İskandinav ülkelerinde yeteri gibi anlatılmadığı kanaatindeyim.

Şu an İsveç ve Danimarka'dayım.

İskandinav medyası Alman medyasının etkisi altında ve Türkiye aleyhinde yayın yapıyorlar.

Dışişleri Bakanlığı'nın hantal bir yapısı var.

Dışişleri Bakanlığı her gün Büyükelçiliklerimizi ve Başkonsoloslukları Afrin konusunda teferruatlı bir şekilde bilgilendirmeli.



Yurtdışındaki Büyükelçilerimiz ve Başkonsoloslarımız yerel medyayı her gün bilgilendirmeli ve gerekirse yönlendirme.

Türkiye "KAMU DİPLOMASİ"sini gereği gibi kullanamıyor.

Dışişleri Bakanlığı'nın Merkez ve Dış Teşkilatı'nın AFRİN konusunda alarma geçmesi gerektiğini düşünüyorum.

Askerlerden de küçük çocuklarla sevimli fotoğraflar gelmeli, çikolata verirken top oynarken vs.

Yerel ve uluslararasi basına servis edilmeli.

