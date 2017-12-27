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27.12.2017 11:30

“Türkiye iyi yönetilmiyor”

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“Türkiye iyi yönetilmiyor”
CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Ceyhan ilçe örgütüyle birlikte köy ve mahalle ziyaretleri gerçekleştirdi. CHP’nin özgür yarınlar için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğine işaret eden Tümer, Türkiye’nin iyi yönetilmediğine vurgu yaptı.

CHP Adana Milletvekili Zülfikar İnönü Tümer, Türkiye’nin aydınlık ve çağdaş geleceği için tüm CHP örgütlerinin vatandaşla el ele vereceğini vurguladı. Divan başkanlığı görevini gerçekleştirdiği, örnek bir kongreyle yeniden göreve gelen CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar ve yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun ziyaretinde bulunan Tümer, ilçe örgütüyle birlikte Ceyhan’da bir dizi temaslarda bulundu.

TARİHİ ÇALIŞMALARI YERİNDE İNCELEDİ
İlk olarak kazı çalışmaları Çukurova Üniversitesi’nden Yrd. Doç. Dr. K. Serdar Girginer başkanlığında, arkeologlar ve arkeoloji bölümü öğrencileri ve işçiler tarafından devam eden Ceyhan ilçesi Tatarlı mahallesinde yer alan Tatarlı Höyük’te incelemelerde bulunan ayrıca Kazıevi’ndeki tarihi eserleri de inceleyen Tümer, “Çukurova tarihine ışık tutan değerlerimize sahip çıkmak, bizden sonraki nesillere devretmek zorundayız” dedi. Tatarlı Höyük'teki kazı çalışmalarını yerinde inceleyen Tümer, işçilerle de sohbet etti.

EKMEĞİNİ PAYLAŞTI
Ceyhan’a bağlı Mustafabeyli Mahallesi’nde ise kalabalık bir vatandaş topluluğu tarafından karşılananTümer ve CHP heyeti vatandaşların sorun, öneri ve eleştirilerini dinledi. Burada kendisine ikram edilen Göçmen ekmeğini ilçe başkanı Aydar ve vatandaşlarla paylaşan Tümer, Çataklı ve Burhanlı köylerindeki vatandaşları da ziyaret etti.

ÖZGÜR TÜRKİYE VURGUSU
Vatandaşların hak, hukuk, adalet talepleri için mücadele ettiklerine işaret eden Tümer, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu başta olmak üzere tüm CHP örgütlerinin vatandaşla el ele vererek daha çağdaş ve modern bir Türkiye oluşması için uğraş vereceğini vurguladı. CHP’nin özgür yarınlar için çalışmalarını aralıksız sürdüreceğine işaret eden Tümer, Türkiye’nin iyi yönetilmediğine vurgu yaptı.

KADİR AYDAR: BAŞARACAĞIZ
CHP Ceyhan İlçe Başkanı Kadir Aydar ise tüm CHP’lilere ilçe kongresinde gösterdikleri destekten dolayı teşekkür ederken, köylülerin taleplerini notlara döktü. Çözüm için ellerinden gelen gayreti göstereceklerini ifade eden Aydar, milletvekilleri, il ve ilçe örgütleriyle birlikte Ceyhan’da başarılı bir sürece gireceklerini kaydetti.

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