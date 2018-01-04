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04.01.2018 04:20

Türkiye İhracatçılar toplantısı...Fotoğraftaki tek kadını bulunuz

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Türkiye İhracatçılar toplantısı...Fotoğraftaki tek kadını bulunuz
Türkiye İhracatçılar Meclisi’nin (TİM) bugün düzenlediği tören sonrası ihracat rakamlarını açıkladı.

Aralık ayı ihracatı yüzde 10,1 artışla 13 milyar 570 milyon dolar olurken, 2017 yılı itibariyle Cumhuriyet tarihinin en iyi ikinci yıllık ihracat rakamı elde edildi. Toplantı sonrasında çekilen aile fotoğrafındaki detay ise gözlerden kaçmadı. Toplantıdaki tek kadın Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu idi. Şapoğlu'nun aile fotoğrafında ön sıralarda yer alamaması ilginç görüntü oluşturdu.

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, “2017 yılı ihracatta atılım yılı olacak demiştik. Çok şükür, ihracatçılar olarak sözümüzü tuttuk. Bu sene 170 milyar dolarlık ihracat rakamını aşarak 2014’deki yıllık ihracat rekorunu da kıracağız. 2018 ihracatta rekorlar yılı olacak” dedi.

Türkiye’nin 2017 yılı ihracatında otomotiv, makine, mücevher, savunma ve havacılık, meyve-sebze mamulleri ve süs bitkileri tüm zamanların ihracat rekorunu kırdı. Geçen yıl 1 milyar dolar ihracatı aşan sektör sayısı da 23 olurken, 1 milyar dolar üzeri ihracat yapılan ülke sayısı 33’e, ihracatçıların sayısı da 69 bin 516’ya yükseldi.

“Bu yıl 2017’den daha başarılı olacak”

TİM Başkanı Mehmet Büyükekşi, 2018 yılının 2017 yılından çok daha başarılı olacağını dile getirerek, gerekçelerini şu şekilde sıraladı: “Yakın ve komşu pazarlarda büyüme, Özel Sektör yatırımları, Sanayi ürünleri ihracat fiyatları, Enerji ve emtia fiyatları seviyesi, Euro/Dolar Paritesi gelişmeleri ise ihracatımız için olumlu gelişmeler. Küresel mali koşulların etkisinin nötr olacağını düşünüyoruz. Negatif risk taşıyan kalemlerin ise siyasi, ticari ve jeopolitik riskler olduğunu düşünüyoruz. Bu gelişmeler ışığında 2018, 2017’ye göre çok daha başarılı bir yıl olacak.”

AİLE FOTOĞRAFINDA İLGİNÇ DETAY

Toplantı sonrasında çekilen aile fotoğrafındaki detay ise gözlerden kaçmadı. Toplantıdaki tek kadın Şişecam Düzcam Pazarlama ve Satıştan Sorumlu Başkan Yardımcısı Ebru Şapoğlu idi. Şapoğlu'nun aile fotoğrafında ön sıralarda yer alamaması ilginç görüntü oluşturdu.

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(hürriyet)

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