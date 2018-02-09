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09.02.2018 03:25

Türkiye Barolar Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı

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Türkiye Barolar Birliği'ne olağanüstü toplantı çağrısı
Adana Barosu Yönetim Kurulu, Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nu olağanüstü toplantıya çağırdı.

Evrensel’de yer alan haberde, TBB’nin “milli duruş” sergilemediği iddiasıyla isminde yer alan “Türkiye”nin çıkarılması, Bakanlar Kurulu kararı veya yapılacak yasal düzenlemelerle avukatların barolara kayıtlı olma zorunluluğunun kaldırılması, dileyen avukatların dernek, vakıf gibi örgütlenmeler içerisinde bulunabilmesi, TBB ve barolara yapılan kamusal desteklerin kesilmesi gibi hamlelerle doğrudan Türkiye Barolar Birliği’nin, baroların ve avukatlık mesleğinin hedef alındığı belirtilen açıklamada TBB’ye gündemi değerlendirme çağrısı yapıldı.

Alınan kararda; "Son günlerde Cumhurbaşkanı tarafından Türkye Barolar Birliği'nin doğrudan hedef alınarak, isminde yer alan 'Türkiye'nin çıkarılması, TBB'nin milli duruş sergilemediği, alınacak Bakanlar Kurulu kararı veya yapılacak yasal düzenlemeler ile Avukatların Barolara kayıtlı olma zorunluluğunun kaldırılacağı, dileyen avukatların dernek, vakıf gibi örgütlenmeler içerisinde bulunabilecekleri, TBB ve Barolara yapılan kamusal desteklerin kesileceği gibi doğrudan Türkiye Barolar Birliği'ni, Baroları, Avukatlık mesleğini, mesleğin ifa edilme şeklini ve bütünlüğünü, sosyal ve ekonomik kazanımlarını yok etme tehlikesi içeren en üst düzey devlet yetkilisi ağzından yapılan açıklamalar çerçevesinde gündemi değerlendirmek, TBB'yi, Baroları, Türkiye Avukatlarını Anıtkabir'e veya Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne çağırmak gibi tepki ortaya koyacak kararlar almak ve yaşama geçirmek için Türkiye Barolar Birliği Genel Kurulu'nu Avukatlık Kanununun 115/2. maddesinde yer alan yetki ve görevi çerçevesinde Olağanüstü Toplantıya çağırmıştır." denildi.

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