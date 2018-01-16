Türkiye, Afrin’e girecek, ama asıl kıyamet Kobani’de kopacak

Ortadoğu ülkelerinde uzun süredir görev yapan bir Rus diplomat ile 2 yıl sonra görüşme fırsatı bulduk.

Daha sonra Fransa’nın İstanbul Konsolosluğu görevine getirilen Bertrand Buchwalter’in yaklaşık 12 yıl önce, Ankara’daki bir davetinde ilk kez gördüğüm ve genç bir İtalyan diplomatın tanıştırdığı bu Rus diplomat ile ilişkimi hiç kesmedim.

Bir süre görev yaptığı Ankara’ya her geldiğinde beni mutlaka arayan Rus diplomat ile onun çok sevdiği Tunalı’daki bir kafede sohbet ettik.

Lafı hiç uzatmadan, hepimizi ilgilendiren konuya ilişkin konuşmalarımızı aktarayım.

Diplomata öncelikle, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov’un, “Amerikan destekli Kürt grupların ordu kurması Suriye’yi böler” sözlerini hatırlatıp, Bu açıklamadan, Türkiye’nin Afrin’e müdahalesine destek verileceği anlamını mı çıkaralım? diye sordum.

Rus diplomat söze, “iki ülke artık ABD karşısında çok ciddi iki müttefik haline geldi” diyerek başladı.

Müttefik tanımlamasının abartılı olduğunu vurguladığımda ise mavi gözlerinin içi gülerek, “Adının resmen bu olmasına gerek yok. Şimdilik Bölgesel İttifak da diyebilirsiniz” yanıtını verdi.

Sözü tekrar Afrin’e getirdiğimde, “Türk askerinin gözlem noktalarına yerleşmesi, operasyonun ilk adımlarıydı. Operasyona artık olası demenize gerek kalmadı. Çünkü eli kulağında” dedi.

Rusya’nın ve Suriye’nin operasyonda Türk askerine nasıl bir katkısı olacak? Soruma ise “ABD’nin, müttefiki PYD/PKK sayesinde Suriye’de kalıcı olabilmesi mümkün değil. Rus hava üssüne yönelik İHA saldırısını da, bu örgütün İdlib’deki unsurlarına yaptırarak, dikkatleri Türkiye’nin üstüne çektiler. Bu yöntemlerin modası çoktan geçti. Türkiye ile aramızı açamazlar. Suriye’yi bölerek, belli bir bölgede kalıp, Rusya’yı kontrol etme gibi basit bir hesapla yürüyen ABD, bunun olmadığını gördüğünde PYD/PKK’yı kaderine terk edecek. Ama bu arada, Türkiye’yi de cezalandırmayı planlıyor” değerlendirmesini yaptı.

Soruma tam yanıt alamadığımı, Suriye ve Türk askerinin birlikte hareket edip etmeyeceğini öğrenmek istediğimi söylüyorum.

“Bakmayın siz Türk yetkililerin Esad’a kameralar önünde yüklendiklerine. Türkiye kamuoyu onca eleştiriden sonra Esad’ı hemen kabul etmez. Bu nedenle iş hafiften alınıyor. Ama şurası kesin Türk ve Suriye askeri Afrin’e birlikte girecek. Sonuçta Afrin Suriye’nin toprağı” yanıtı verdi.

Türk-Amerikan ilişkilerinde Suriye’deki kopuş noktasını soruyorum.

Birçok noktanın bulunduğunu, ama Türkiye’nin, Rusya’dan S-400 Füze Savunma Sistemi alacağının kesinleşmesinin final olduğunu, bunun üzerine ABD’nin Türkiye’ye gözdağı için PYD/PKK’dan Sınır Ordusu kurduğunu duyurduğunu kaydediyor.

Rus askerlerinin zaten Afrin’de bulunduğunu anımsatıp, İdlib ve El Bab’daki Türk askeri varlığına dikkati çekiyor, operasyonun kolay olacağını, PYD/PKK’nın buradan sökülmesinin çok sürmeyeceğini düşündüğümü söylüyorum ve bunu bilen ABD’nin de başka bir hesabı vardır diyorum.

“Size katılıyorum. ABD’nin hesabı, Rusya, Türkiye, Suriye ve İran’ı Afrin dâhil bazı bölgelerde oyalamak. Münbiç ve Kobani’den başlayarak, Irak’taki Kürt bölgesine komşu alanlarda çok sağlam bir yığınak yapmak. Bağımsızlığını şimdilik ertelediği Irak’taki Kürt bölgesini buraya bağlamak” dedikten sonra asıl çatışmanın, bu bölgede çıkacağını, bunun da Türkiye ve Rusya’yı kaçınılmaz bir müttefiklik ilişkisine iteceğini savunuyor, altını çize çize “İşte o zaman resmen müttefik olacağız” diye konuşuyor.

Rus diplomatın anlattıklarından, Afrin’in kolay olacağı, asıl sorunun ise başka yerlerde yaşanacağı sonucunu çıkarıyorum.

Bu düşüncemi de, paylaşıyorum.

“Örgütü daha doğrusu ABD’yi Afrin’den atmak çok fazla sıkıntı yaratmayacak. Kıyamet Kobani’de kopacak” diyor.

Rus diplomata göre, ABD, Türkiye’yi Rusya’ya kaptırmanın öfkesiyle hareket ediyor. Bu nedenle de, hem Afrin’de hem de Kobani’de, PYD/PKK’yı ve yedekte tuttuğu IŞİD’i Türkiye ile Rusya’nın üstüne salacak. Özellikle Rusya Federasyonu içindeki IŞİD hücrelerini Rus yönetimine karşı harekete geçirecek.

Böylelikle de, sıranın, 17 askeri üs noktasının bulunduğu Kobani ve çevresine gelmesini geciktirmeye çalışacak.

Bana göre de, Rusya’nın El Bab Operasyonu’nda olduğu gibi, Afrin’de de yeşil ışık yaktığı, hatta birlikte savaşacağı Türkiye’yi sıkıntılı bir süreç bekliyor.

PYD/PKK’lı teröristler, ABD’nin verdiği ağır silahlar, zırhlı araç ve tanklarla Türk askerinin karşısına çok farklı çıkacak.

İşin özü, ABD, Türkiye’ye karşı PYD/PKK ve IŞİD’li teröristlerle savaşacak.

Teröristlere, hava desteği ve istihbarat da verecek ABD’nin terör ordusu PYD/PKK’ya karşı savaşı sonunda Türk askeri kazanır, ama kayıplar da büyük olur.

Konuşma arasında farkına vardığım bir ayrıntı ise Rusya ile ABD arasında gizli bir anlaşma olabileceği, PYD/PKK ve IŞİD’li teröristlerin Afrin’den çatışmasız çekilme ihtimalinin de bulunduğudur.

Not: Konunun acil olması nedeniyle hızla kaleme aldığım yazıdaki hatalar için özür diliyorum.