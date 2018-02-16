Türkiye yıllardır “terörle mücadele” diyor, “savaş” diyenlere şiddetle karşı çıkıyordu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu ezberi bozdu, “savaş” adını koydu.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin kahramanlıklarını dünyaya ispat eden askerleri bugün canları pahasına PKK uzantısı PYD/YPG terör örgütleri ile mücadele ediyorlar.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, “savaş” adını neden verdi bu mücadeleye?

Türkiye Afrin’de Amerika’nın paralı askerleri ile savaşıyor. Çünkü kahraman Türk ordusu PKK/PYD/YPG destekçisi başta Amerika ve Avrupa ülkeleri olmak üzere tüm emperyalist ülkelere karşı savaşıyor.

5 bin TIR, 2 Bin uçak dolusu silah, mühimmat, zırhlı araç, füze, uçaksavar ve hatta milyonlarca dolar ile PKK/PYD/YPG’yi destekleyen Amerika değil mi?

“Türk ordusu Münbiç’te Amerikan ordusu ile de savaşacak mı?

Bu soruyu soruyor bazı yazarlar.

Uyanın artık uyanın, Türk ordusu bugün Afrin’de Amerika ile açık ve net şekilde savaşıyor.

Amerika’nın beslediği, eğittiği teröristler birer paralı askerler olarak Amerika için Amerika’nın verdiği emirler doğrultusunda Türk ordusu ile savaşıyorlar bu açık ve net.

Amerika’nın verdiği eğitim, taktik, lojistik ve finans desteği olmasa bu teröristler Türk ordusuna bu zayiatı, bu şehitleri, gazileri asla veremezlerdi.

Amerikalıların paralı askerlerinden Afrin’i temizleyelim sıra Münbiç’e de gelecek.

Sonra sırada Fırat’ın doğusu var.

Asıl büyük Amerika yerleşkesi ve paralı askerleri orada konuşlanmış durumda.

Türkiye sınırında Kürt devleti kurulmasına şiddetle karşıdır.

Türkiye Esat’ın Suriye’nin başında kalmasına da karşıdır.

Türkiye sınırında ister Suriye ister Irak terör örgütlerinin varlığına asla izin vermemekte kararlıdır.

Türkiye Amerika’nın Suriye’deki varlığından da şiddetle rahatsızdır.

Çünkü Türkiye Rusya ve İran ile anlaştı ki Suriye’nin kuzeyindeki Amerika + PKK + PYD + YPG oluşumuna karşı olduğunu ve hiçbir taviz vermeden terör örgütleri ile savaşını genişleteceğini ısrarla açıklıyor.

Türkiye bu kararında, kararlı tavrında ve Afrin savaşında yüzde yüz haklıdır.

Neredeyse 40 yıla yakındır PKK terör örgütü ile mücadeleyi yalnız başına veren Türkiye bugün PKK uzantılarına Amerika ve Avrupa’nın verdiği desteğe de şiddetle tepkilidir, tepkisinde de yerden göğe kadar haklıdır.

Gerek Birleşmiş Milletler kararları gerek angajman hakları Türkiye’ye teröristler ve teröristleri destekleyen ülkelerle savaşma hakkını veriyor.

Türk milleti savaşçıdır, kahramandır, yedi düvele karşı topyekûn savaşmayı başaran cesarete sahiptir.

Türk milleti Anadolu’yu 7 koldan işgal eden emperyalist ülkeleri kovarak laik demokratik sosyal hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini kanları ile canları ile kurmuştur.

Unutulmasın söz konusu vatan olunca hepimiz birer Atatürk oluruz…