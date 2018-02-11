Türkiye, Afrin şehitlerini uğurluyor

Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen askerler memleketlerinde son yolculuklarına uğurlanıyor

DHA - Adana şehidini uğurladı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Uzman Çavuş Halis Koca, (28) memleketi Adana'nın İmamoğlu ilçesinde gözyaşları arasında toprağa verildi.

TSK'dan acı haber! Şehit sayısı 12'ye yükseldi...





Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın cenazesi, helikopterle getirildiği ilçe stadından alınarak ailesinin Cumhuriyet Mahallesi'ndeki evinin önüne getirildi. Burada alınan helalliğin ardından şehit Koca'nın cenazesi, törenin yapıldığı Ayvalı Mahallesi Mezarlığı'na getirildi. Törene, Avrupa Birliği Bakanı Ömer Çelik, Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, şehidin yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.



Şehit Uzman Çavuş Halis Koca'nın babası Hidayet ve annesi İmran Koca'nın rahatsızlıkları nedeniyle çok önceden yaşamını yitirdikleri ifade edildi. Şehit Koca'nın cenazesi öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından gözyaşları içinde toprağa verildi.

Şehit Uzman Çavuş Ekiz'i son yolculuğuna 10 bin kişi uğurlandı

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin kentinde düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda PKK/YPG'li teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz'in (27) cenazesi, memleketi Hatay'ın Erzin ilçesinde, 10 bin kişinin katıldığı törenle toprağa verildi.





Hastane morgundan alınan Şehit Uzman Çavuş Ekiz'in naaşı ilk olarak baba evinin bulunduğu Cumhuriyet Mahallesi'ne getirildi. Burada helallik alınırken, şehit oğlu Ekiz'in Türk bayrağına sarılı tabutunu gören babası Mehmet ve annesi Suna Ekiz, kız kardeşleri ve yakınları gözyaşlarına boğuldu. Bekar ve 4 yıllık uzman çavuş olan Şehit Ekiz'in cenazesi, daha sonra törenin yapıldığı Mahmutlu Mahallesi Mülümün Mezarlığı'na götürüldü.



Cenaze törenine, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba, Hatay Valisi Erdal Ata, 39'uncu Mekanize Piyade Tugay Komutanı Tuğgeneral Tevfik Erkan Olgay, Erzin Belediye Başkanı Kasım Şimşek, protokol üyeleri, şehidin ailesi, yakınları, silah arkadaşları ile yaklaşık 10 bin kişi katıldı. Cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Oğuzcan Ekiz, ilçedeki asri mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı.



KUZENİ DE ŞEHİT OLMUŞ



Hatay'ın Zeytin Dalı Harekatı'nda verdiği 4'üncü şehit olan Ekiz'in ablası Gülşah Ekiz'in Eskişehir'de polis olarak görev yaptığı, amcasının oğlu olan Uzman Çavuş Uğur Ekiz'in de 2010'da İstanbul'daki servis aracına yönelik bombalı saldırıda şehit olduğu belirtildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ SERDAR EGE



Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen 41 yaşındaki Piyade Uzman Çavuş Serdar Ege, Eskişehir'de son yolculuğuna uğurlandı.

Şehit Ege'nin Türk bayrağına sarılı naaşı askeri uçakla Muharip Hava Kuvveti Komutanlığına getirildi. Burada düzenlenen askeri törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Vali Özdemir Çakacak, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan katıldı.

Daha sonra şehit Ege'nin naaşı, Reşadiye Camisi'ne getirildi. Bu sırada şehidin annesi Gülten, kardeşleri Serkan Ege ve Betül, eşi Dilek, kızları Elif (17) ve Elvan Ege (13) ile yakınları da törenin yapılacağı caminin avlusunda valilik tarafından kendileri için ayrılan taziye alanına geçti.

Şehidin annesi, kardeşleri, eşi ve iki kızı, naaşın başına gelerek dua etti, tabutu öptü.

Buradaki törene, Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Vali Özdemir Çakacak, Muharip Hava Kuvveti Komutanı Orgeneral Atilla Gülan, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Harun Karacan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, CHP Eskişehir milletvekilleri Utku Çakırözer ve Cemal Okan Yüksel, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Abdülkadir Adar, İl Jandarma Alay Komutanı Albay Uysal Ağaoğlu, İl Emniyet Müdür Engin Dinç, diğer yetkililer ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Şehidin naaşı İl Müftüsü Bekir Gerek tarafından kıldırılan namazın ardından top arabasına konuldu. Şehit Serdar Ege'nin cenazesi, askeri törenin ardından Kanlıpınar Şehitliği'ne defnedildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ KORAY KARACA

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü "Zeytin Dalı Harekatı"nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Koray Karaca'nın cenazesi askeri uçakla İstanbul'a getirildi.

Şehit Karaca'nın cenazesi, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda, babası Ramazan, annesi Fadime Karaca ve aile yakınları ile askeri erkan tarafından karşılandı.

Karaca'nın, askeri tören mangası tarafından alınan Türk bayrağına sarılı naaşı, cenaze aracıyla Kartal Soğanlık'taki Anadolu Yakası Mezarlıklar Müdürlüğü Gasilhanesine götürüldü.

Şehit Karaca, ikindi vakti Pendik 15 Temmuz Şehitler Camisi'nde kılınacak cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlanacak.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ BURAK AKALIN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Afrin'e yönelik başlattığı 'Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit olan Piyade Uzman Çavuş Burak Akalın'ın cenazesi askeri uçakla memleketleri Samsun´a getirildi.

Afrin'de, 'Zeytin Dalı Harekatı' kapsamında dünkü çatışmada şehit olan Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın cenazesini taşıyan askeri uçak, Samsun Çarşamba Havalimanı´na indi. Şehit cenazesini Samsun Valisi Osman Kaymak, kamu kurum ve kuruluşlarının temsilcileri, askeri ve adli erkan, şehit ailesi ile Samsunlular karşıladı. Şehidin Türk bayrağına sarılı tabutu, askerler tarafından uçaktan alınarak, omuzlarda bir süre taşındıktan sonra cenaze aracına konuldu. Bugün düzenlenecek cenaze töreni için Şehit Piyade Uzman Çavuş Akalın'ın cenazesi Çarşamba ilçesine gönderildi.

PİYADE UZMAN ÇAVUŞ HÜSEYİN ŞAHİN



Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi de Samsun'un Havza ilçesinde toprağa verildi. Hatay'daki törenin ardından askeri uçakla Samsun Çarşamba Havalimanı'na getirilen şehit Şahin'in naaşı, buradan Havza ilçesindeki Kevser Camisi'ne götürüldü.

Burada düzenlenen cenaze törenine şehidin eşi Çiğdem Şahin, eşinin askeri üniformasını giyerek katıldı. Tören sırasında şehidin annesi Behiye, kardeşleri Emine, Sündüs, Asiye ve Zekeriya Şahin de gözyaşlarına hakim olamadı.

İl Müftüsü Veysel Çakı'nın öğle vakti kıldırdığı cenaze namazının ardından Şehit Piyade Uzman Çavuş Hüseyin Şahin'in cenazesi, Yenice köyündeki baba evinde helallik alınmasından sonra köy mezarlığında defnedildi.

Törene şehidin ailesi ve yakınlarının yanı sıra Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, eski Başbakan ve AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Davutoğlu, Samsun Valisi Osman Kaymak, Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan, MHP Grup Başkanvekili Erhan Usta, askeri ve mülki erkan ile vatandaşlar katıldı.

ŞEHİT UZMAN ÇAVUŞ ENES SARIASLAN

Suriye'nin Afrin kentinde yürütülen 'Zeytin Dalı Harekâtı'nda şehit olan askerden Piyade Uzman Çavuş Enes Sarıaslan (24), harekâtın 3'üncü günü olan 23 Ocak'ta Hatay'dan Suriye'ye geçerken "Düğüne gidiyoruz" diyen askerlerin arasında yer aldığı ve röportaj verdiği ortaya çıktı.

Ailesi Gaziantep'e oturan şehit Uzman Çavuş Enes Sarıaslan'ın cenazesi, bugün memleketi Adıyaman'ın Besni İlçesinde toprağa verilecek.

UZMAN ÇAVUŞ HAMZA KARACAOĞLU

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afrin'de terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ mensuplarına yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu'nun (26) naaşı özel uçak ile Erzincan'a getirildi.

Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Uzman Çavuş Hamza Karacaoğlu'nun (26) naaşı Erzincan Valisi Ali Arslantaş, Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, 3. Ordu Komutanı Orgeneral İsmail serdar Savaş, Erzincan Belediye Başkanı Cemalettin Başsoy, şehidin ailesi, yakınları ve il protokolü tarafından Erzincan havaalanında karşılandı.

Gözyaşları içerisinde cenaze aracına konulan Şehit Karacaoğlu'nun naaşı memleketi Giresun'un Çamoluk ilçesine uğurlandı.

PİYADE ASTSUBAY ÜSTÇAVUŞ HASAN KUŞ

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Suriye'nin Afrin bölgesinde yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı'nda şehit düşen Piyade Astsubay Üstçavuş Hasan Kuş için Mersin'in Anamur ilçesinde tören düzenlendi.

Anamur Devlet Hastanesi morgundan alınan şehidin cenazesi, törenin düzenlendiği Otogar Camisi'ne getirildi.

Buradaki törene, şehidin eşi Alime, annesi Ümmü, babası Mehmet Ali Kuş ve yakınları ile Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin Valisi Ali İhsan Su, Deniz Kuvvetleri Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanı Tuğamiral Önder Gürbüz, AK Parti Mersin milletvekilleri Hacı Özkan, Yılmaz Tezcan ve Ali Cumhur Taşkın, MHP Mersin Milletvekili Baki Şimşek, CHP Mersin milletvekilleri Aytuğ Atıcı ve Hüseyin Çamak, Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Burhanettin Kocamaz, Anamur Kaymakamı Mehmet Kurdoğlu, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Cangökçe, Anamur Belediye Başkanı Mehmet Türe ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bu arada tören sırasında şehidin 3 yaşındaki kızı Ayşe yakınlarının kucağında uyudu. Törende acılı aileyi askerler ve yakınları teskin etti.

Şehidin eşi Alime Kuş, tabuta sarılıp gözyaşı dökerek, "Seni çok seviyorum. Kızını göremedi. Ben hamileyken gitti. Bana söz vermişti 'Son' demişti. Biz seninle okul, sıra arkadaşıyız. Ben şimdi kızıma ne diyeceğim. Sana söz veriyorum ona çok iyi bakacağım. Ne olur kalk." dedi.

Anne Ümmü Kuş da tabuta sarılıp, "Hasan'ım dimdik ayaktayım. Sen benim hayat arkadaşımdın. Bırakma bizi." diye gözyaşı döktü.

Bakan Elvan, başsağlığı dilediği aileye tören boyunca eşlik etti.

Daha sonra İl Müftüsü Dursun Ali Coşkun'un kıldırdığı cenaze namazının ardından şehidin naaşı, aile yakınları, Bakan Elvan ve vatandaşların omuzunda, cenaze aracına kadar taşındı.

Şehidin cenazesi, toprağa verilmek üzere Akine Mahallesi'ndeki mezarlığa götürüldü.

UZMAN ÇAVUŞ ALİ AKDOĞAN

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye'nin Afrin kentinde terör örgütü PKK/YPG'ye yönelik sürdürdüğü operasyonda yaralanan Uzman Çavuş Ali Akdoğan (28), şehit oldu.

Şehidin İzmir'de yaşayan ailesine, acı haber ulaştı. Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın şahadet haberini İzmir'in Bayraklı ilçesi Osmangazi Mahallesi'nde oturan ailesine askeri yetkililer, sağlık ekipleri eşliğinde verdi. Acı haberi alan baba Zeki Akdoğan ile anne Fatma Akdoğan, gözyaşlarına boğuldu. Anne Fatma Akdoğan'ın yükselen feryatları yürekleri dağladı.Türk Bayrağının asıldığı şehit evi, taziyeye gelen yakınları ve komşularıyla dolup taştı.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın kardeşi Gökhan Akdoğan'ın (23) da Hakkari'de sözleşmeli er olarak görev yaptığı ve ağabeyinin şahadet haberini alır almaz cenazeye katılmak için İzmir'e doğru yola çıktığı kaydedildi.

Uzman Çavuş Ali Akdoğan'ın cenazesinin sabah saatlerinde Çiğli 2'inci Ana Jet Üssü'ne getirileceği ve Bostanlı Beşikçioğlu Camii'nde kılınacak namazın ardından Kadifekale Şehitliği'nde toprağa verileceği ifade edildi.