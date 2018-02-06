Türkiye, 2017'de 414.8 milyon dolarlık kozmetik ürün ithal etti

Kozmetik ürünleri alanındaki ithalat, 2017'de 414.8 milyon dolar oldu.

Türkiye 2017'de 414.8 milyon dolarlık kozmetik ürünü ithalatı gerçekleştirdi. Zirve vücut losyonları ve kremlerde.

Kozmetik ürünleri alanındaki ithalat, 2017'de 414.8 milyon dolar oldu.

105.6 milyon dolar ile en fazla ithal edilen ürün grubu vücut losyonları ve kremler oldu.

2017'nin ithalat rakamları:

Makyaj ve cilt bakmı 83.3 milyon dolar

Göz makyaj malzemeleri 56.6 milyon dolar

Parfümler 45.4 milyon dolar

Geçen yıl Türkiye'nin en fazla kozmetik ürünü ithal ettiği ülkeler Fransa ve Almanya olurken, diğer malzemelere göre daha ucuz olan cımbız ve fırçalar Çin'den sağlandı. Bu ülkeden 9.2 milyon dolarlık fırça, 1.1 milyon dolarlık cımbız ithalatı yapıldı.