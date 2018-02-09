Türk sinema tarihinde bir ilk

Yılın ilk 5 haftasında sinema seyircisi yerli filmlere akın etti. Tarihte ilk kez ilk 5 haftada yerli filmleri 11 milyon kişi izledi

Ceyhun Kuburlu- Hürriyet - Filmlerin cirosu da ilk kez 133 milyon lira hasılat yaptı. Bir önceki yıla göre yerli filmleri izleyen kişi sayısı yüzde 55.1 artarken, Hasılat da bir önceki yıla göre yüzde 61.3 oranında artış göstermeyi başardı.

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Bu dönemde 13 yerli film gösterime girerken yerli filmlerin hasılatı 133 milyon lirayı aştı. Yılın ilk 5 haftasında yerli filmlere giden kişi sayısı ise 11 milyon kişiye ulaştı. İlk 5 haftada yerli filmler arasında ArifV216 öne çıktı. 11 milyon biletin 4.7 milyon adeti bu film için kesildi. Cem Yılmaz ve Ozan Güven’in başrollerini paylaştığı film 60 milyon liradan fazla hasılat yapmayı başardı.

DELİHA İKİNCİ SIRADA

İlk 5 haftada en çok izlenen yerli film ise Deliha 2 oldu. Film 1.8 milyon izleyici ve 22 milyon lira hasılat ile ilk 5 haftanın en çok izlenen ikinci yerli filmi oldu. Yılın ilk 5 haftasında 1 milyon izleyici barajını geçen bir diğer yerli yapım ise Enes Batur: Hayal mi Gerçek mi oldu. Film 1.3 milyon izleyici ve 16.4 milyon lira hasılat elde etmeyi başardı.

AİLE ARASINDA

1 Aralık 2017 tarihinde gösterime giren Aile Arasında ise hala seyirci çekmeye devam ediyor. Film iki ayda 5 milyon izleyici ve 62 milyon TL hasılat yapmayı başardı.