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25.01.2018 05:50

'Türk savaş uçakları Menbiç'i vurdu'

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'Türk savaş uçakları Menbiç'i vurdu'
Türk savaş uçaklarının Afrin’e yönelik operasyonların ardından YPG’nin elindeki Menbiç'i de vurarak Zeytin Dalı Harekatı’nı genişlettiği ileri sürüldü.

Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Türk savaş uçaklarının, Afrin'e yönelik operasyonların ardından YPG'nin elindeki Menbiç'i de vurarak Zeytin Dalı Harekatı'nı genişlettiği iddia edildi.

Yeni Şafak, Menbiç'teki Seyyade ve Dendeloğlu köylerinde bulunan YPG karargâhlarının Türk savaş uçaklarınca imha edildiğini ileri sürdü.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump arasında geçen telefon görüşmesinde Trump, Türkiye'nin operasyonlarını sınırlı tutmasını ve en kısa sürede sonlandırılmasını istemişti. Trump, Menbiç'teki ABD güçlerini kastederek, TSK ile Amerikan askeri arasında gerilimden kaçınılması çağrısını yapmıştı.

Fırat Kalkanı Harekatı döneminde ABD bayrağı asılan köyler arasında yer alan Seyyade köyü aynı zamanda ABD askerlerinin de devriye gezdiği noktalar arasında bulunuyor.

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