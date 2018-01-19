TÜRK KAHVESİNE İADE-İ İTİBAR

İçinde bulunduğumuz haftada gastronomi dünyasıyla ilgili iki önemli toplantı vardı. Bunlardan ilki Gastrofests’in üçüncüsünü düzenlediği “Kahve ve Kafe İşletmeciliği” başlıklı sektör toplantısıydı. Katılımcıların yüksek ilgisi ülkemizin en hızlı gelişim gösteren sektörlerinden biri olan kafe işletmeciliğinin adeta yansımasıydı. Kahve ile ilgili nerdeyse herkes oradaydı.

Toplantıda ilgimi en fazla çeken konulardan birini Bilgi Üniversitesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölüm Başkanı Dilistan Shipman dile getirdi. Çay ve kahve 6 kredilik ders olarak sadece kendi bölümlerinin akademik takviminde yer alıyormuş. Gastronominin ülkemizde geldiği nokta adına gurur duydum. Ama bir o kadar da üzüldüm. Çünkü 51 üniversitemizde yer alan Gastronomi bölümlerinden her yıl yüzlerce şef adayı mezun oluyor. Bu şef adaylarının hangi formasyonla mezun olduklarına dair oldukça çarpıcı bir cevap olduğu kanaatindeyim.

“Topraktan Fincana Kahve” kahve kitabının yazarı Cenk Girginol’ ülkemizde kahvenin yükselen trend olduğunu vurguladı. Ama bazı çelişkilerden de bahsetti. Ülkemizde yapılan araştırmalara göre daha yumuşak kahve seviyor ve kahveyi sütle tüketiyormuşuz. Buna karşılık en sert içimli kahve olan Türk kahvesine olan ilgimizde giderek artıyormuş. Yükselen bu trendin Türk kahvesine olan ilgi ve yönelmeyi arttırmasının “İade-i İtibar” anlamına geldiğini söyledi Girginol. Gerçekten de kahve sektörünün çok hızlı büyümesi gastronomik açıdan bir bilinçlendirmeyi de peşinden getirdi. Özellikle genç kuşak tüketiciler artık araştırarak ve bilgi sahibi olarak kahve tüketmeye başladılar.

Sektörün önemli isimlerinden Sam Çeviköz’de Türkiye’de kafe işletmeciliğinin henüz olması gereken yerde olmadığını belirterek potansiyelin %10-15’ine gelindiğini söyledi. Anlaşılan o ki daha gidilecek çok yol var. Bu da herkesin iştahını kabartıyor ama bu yatırımı yaparken de çok dikkatli olunmalı. Herkesin açmayı hayal ettiği bir kafe var ama bu iş o kadar da kolay değil.

Kolay olsa açılan kafelerin neredeyse %50’si ilk yıllarında kapanır mı?

GASTRONOMİ TRENDLERİNİ 2018’DE TOPRAK ANA BELİRLEYECEK

Özyeğin Üniversitesi ve Le Cordon Beu işbirliği ile dün ikincisi düzenlenen “Gastronomi Trendleri” buluşmasına da ilgi oldukça yüksekti.

Katılımcılar adeta içlerini döktüler. Gastronomi adına pek çoğumuzun aklından geçenleri dillendirdiler. Hoş önerilerde ve dileklerde bulundular. Özellikle bu yıl için küresel ısınma ve kuraklık ile ilgili endişelerini dile getirdiler.

Gerçekten bu yıl son dönemin en kurak yıllarından biri olacak gibi gözüküyor. Toprak ana bakalım bu yıl bize ne mahsul verecek. Havalar böyle giderse toprak ana bizi cezalandırıp pek bir şey vermeyecek fikri giderek ağırlık kazanıyor. Ama hiçbirimiz bu tehlikeyi görüp bir şeyler yapmıyoruz. Sadece konuşup endişelerimizi anlatıyoruz. Herkes artık küresel ısınmayla mücadeleye başlamalı. Zaten geç kaldık ama bir yerden başlamalıyız. Aksi takdirde mücadele edecek suyumuz ne de havamız kalacak.

Toplantıda konuşulan Gastronomi Trendlerinin 2018 yılında gerçekten trend olabilmesi için toprak ananın bize mahsul vermesi gerektiğine dikkat çeken konuşma bence bu toplantının en çarpıcı konusuydu.